Когда в Тульской области выпадет первый снег: прогноз синоптика

Уже в грядущие выходные в Центральной России и Поволжье может пойти первый снег. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик предупредил, что с 23 сентября североатлантический циклон «Бернвард» принесет в Центральную Россию холодный атмосферный фронт. 27 и 28 сентября, столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к ливням, местами — к зарядам мокрого снега.

Такие осадки рискуют пройти в Татарстане, Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Кировской, Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Тверской, Рязанской, Московской, Тульской и Вологодской областях.