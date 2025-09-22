Под Антоху МС танцевали так, что проломили пол в «Берендее»: в Туле прошел фестиваль «Это по любви»

Фото Алексея Пирязева.

Семейный фестиваль состоялся 21 сентября в загородном ресторане «Берендей». Ламповое событие от Party Market проходит в Туле уже второй год.

Атмосфера фестиваля напоминала кадры из красочных фильмов про идеальную семью: мамы и папы улыбались, счастливые дети бегали по лужайкам.







Назико Кварацхелия, организатор фестиваля «Это по любви»:

— Очень благодарна представителям «Берендея» — с площадкой нам повезло, как и с погодой (хотя мы и переживали). Было классно, солнечно и тепло, что позволило собрать много гостей. Главное, что люди остались довольны. А еще очень ценно, что у нас уже образовалось настоящее комьюнити. Надеюсь, дальше мы будем масштабироваться и расти.





Ольга Карасева, директор ресторана «Берендей»:

Ольга Карасева — Фестиваль стал финальной точкой летнего сезона. А еще праздником, который мы подарили «Берендею» на его 18-летие. Мы очень хотели попробовать провести что-то подобное! И когда девчонки из Party Market предложили, мы согласились не раздумывая.



На фестивале сложилось все: настроение, погода, гости, которых мы очень ждали и очень верили, что им все понравится. Мы рады, что все наши ожидания оправдались с лихвой!

Программа события была наполнена активностями для детей: по легенде, малыши отправились в настоящую экспедицию, где надо было проходить эстафеты, искать неведомых зверей и стрелять из лука.

Ребята даже изучали редких насекомых и устраивали тараканьи бега.

За еду отвечал известный тульский шеф Игорь Синдеев, он готовил блюда из детства: бабушкины щи, кашу и другие домашние блюда.



Для детей и их родителей работала мастерская, где разрисовывали воздушных змеев, делали карнавальные маски и мастерили подсвечники.



В списке приглашенных артистов значился театр КАМ и Лиза Тузовская. Специально для фестиваля режиссер КАМа Александра Мехельсон поставила добрейший спектакль про детство, который тронул взрослых до глубины души.





Лиза представила свой новый проект «Поем всем двором». Вместе с актерами она исполнила общеизвестные песни, чтобы подпевал каждый гость.





Лиза Тузовская, режиссер, певица:

— Фестиваль мне нравится, поэтому я здесь уже второй год. Наше выступление с хором получилось очень душевным — благодаря людям, конечно же. До мурашек!

Вишенкой на торте фестиваля стал Антоха МС. Певец выступал целый час. Все танцевали так, что пол шатра в «Берендее» не выдержал нагрузки и сдался, лопнув под натиском гостей!

Это хорошо видно на скринах из видео: между зрителями и Антохой пролегла здоровенная трещина! К счастью, безопасности гостей ничто не угрожало. Но организаторы на всякий случай отодвинули толпу танцующих подальше от импровизированной сцены.

Кажется, название фестиваля полностью оправдало себя —

все прошло по любви.

Ищите себя на наших атмосферных и ярких фотографиях в галерее.