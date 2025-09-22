  1. Моя Слобода
Двойное ДТП на Зеленстрое: виновник аварии уснул на траве рядом с разбитыми машинами

В редакцию обратились очевидцы происшествия.

Пару дней назад мы писали про аварию на перекрестке проспекта Ленина и улицы Маргелова. 20 сентября в 14.40 там столкнулись Haval Jolion, Kia Sportage и Renault Sandero. 

c8d2363a-1c18-48fe-b0e7-c70549e29a7e.jpg

В редакцию Myslo обратились очевидцы аварии, которые поделились подробностями:

— За рулем Kia находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения — это очевидно из его манеры вождения. Пересек две сплошные и врезался в Haval. От удара машину прокрутило раза четыре. Потом он лоб в лоб «прилетел» в Renault. После случившегося водитель Kia вылез из салона и уснул прямо на траве рядом с местом аварии. 

Окончательную причину и обстоятельства аварии установят сотрудники ГАИ. В пресс-службе ведомства нам заявили, что расследование по материалам ДТП может занять 2 месяца.

Фотограф:
сегодня, в 15:22 −1
ДТПаварияТулапроисшествияобращение читателей
 

