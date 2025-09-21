На Куликовом поле отпраздновали 645-ю годовщину Куликовской битвы

Фото Даниила Гузиенко.

20 сентября, в День воинской славы России, на Первом ратном поле страны прошли торжественные мероприятия в честь 645-й годовщины Куликовской битвы. На праздник съехались более 60 тысяч человек со всей страны.





На Красном холме гостей и участников празднования приветствовал Дмитрий Миляев. Глава региона отметил, что это место знаковое для истории России, и туляки гордятся, что Первое ратное поле страны находится именно в Тульском регионе.

— Именно здесь, на Первом ратном поле страны, дружины разобщенных русских княжеств объединились под началом Дмитрия Донского и в тяжелом сражении разбили Мамая.

Именно здесь зародился характер русского воина и каждого человека, который проживает в России. Храбрость, отвага, мужество, готовность прийти на помощь и защищать свое Отечество всегда отличали наших людей.

Здесь, на Куликовом поле, зародилось понимание того, что в единстве - всегда сила.

Мы гордимся подвигом людей, которые сражались в Куликовской битве. Им вдохновлялись наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наши парни-герои, сражающиеся в зоне специальной военной операции, вдохновляются этим подвигом, так же, как и героизмом ветеранов Великой Отечественной войны.

Наш характер ковался веками! Нас победить нельзя! Победа будет за нами! С праздником 645-й годовщины Куликовской битвы! С Днем воинской славы!

На Красном холме прошли центральные события праздника: литие по воинам, павшим за Отечество во все времена, возложение цветов и гражданский митинг.





Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий произнес проникновенную проповедь у памятника-колонны Дмитрию Донскому.





Также губернатор наградил сотрудников музея-заповедника «Куликово поле» памятными наградами и вручил паспорта юным жителям области.

— Я убежден, что ребята тоже вдохновлены подвигом героев Куликовской битвы. Это ребята, которые уже сегодня занимают активную гражданскую позицию, отлично учатся, имеют успехи в спорте, творчестве.

Растите настоящими гражданами своей страны!



На Куликовом поле собрались более 350 реконструкторов из 50 военно-исторических клубов из разных уголков России. Самым зрелищным событием праздника стала реконструкция эпизода средневекового сражения.





На первом ратном поле России сразились Пересвет и Челубей, а ратники князя Дмитрия Донского атаковали ордынцев, пока не обратили их в бегство.





Развлечений для гостей праздника было много и, как полагается, все они были в духе Средневековья: катание на лошадях, метание копий и стрельба из лука, лепка из глины и многое другое. Работало множество тематических фотозон.





На празднике выступили исторические музыкальные коллективы и ансамбли.





А еще на Куликовом поле развернулость масштабное торжище, на котором продавали сувениры и традиционные блюда со всей России.





