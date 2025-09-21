  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Куликовом поле отпраздновали 645 годовщину Куликовской битвы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Куликовом поле отпраздновали 645-ю годовщину Куликовской битвы
Фото Даниила Гузиенко.

На Куликовом поле отпраздновали 645-ю годовщину Куликовской битвы

Участников праздника приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

20 сентября, в День воинской славы России, на Первом ратном поле страны прошли торжественные мероприятия в честь 645-й годовщины Куликовской битвы. На праздник съехались более 60 тысяч человек со всей страны.

общии?.jpeg
Фото пресс-службы правительства Тульской области

На Красном холме гостей и участников празднования приветствовал Дмитрий Миляев. Глава региона отметил, что это место знаковое для истории России, и туляки гордятся, что Первое ратное поле страны находится именно в Тульском регионе.

— Именно  здесь, на Первом ратном поле страны, дружины разобщенных русских княжеств объединились под началом Дмитрия Донского и в тяжелом сражении разбили Мамая.

Именно здесь зародился характер русского воина и каждого человека, который проживает в России. Храбрость, отвага, мужество, готовность прийти на помощь и защищать свое Отечество всегда отличали наших людей.

Здесь, на Куликовом поле, зародилось понимание того, что в единстве - всегда сила.

Мы гордимся подвигом людей, которые сражались в Куликовской битве. Им  вдохновлялись наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наши парни-герои, сражающиеся в зоне специальной военной операции, вдохновляются этим подвигом, так же, как и героизмом ветеранов Великой Отечественной войны.

Наш характер ковался веками! Нас победить нельзя! Победа будет за нами! С праздником 645-й годовщины Куликовской битвы! С Днем воинской славы!

губернатор.jpegФото пресс-службы правительства Тульской области

На Красном холме прошли центральные события праздника: литие по воинам, павшим за Отечество во все времена, возложение цветов и гражданский митинг.

митинг.jpeg
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий произнес проникновенную проповедь у памятника-колонны Дмитрию Донскому.

тульскии?.jpeg
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Также губернатор наградил сотрудников музея-заповедника «Куликово поле» памятными наградами и вручил паспорта юным жителям области.

— Я убежден, что ребята тоже вдохновлены подвигом героев Куликовской битвы. Это ребята, которые уже сегодня занимают активную гражданскую позицию, отлично учатся, имеют успехи в спорте, творчестве.

Растите настоящими гражданами своей страны!

паспорт.jpeg
Фото пресс-службы правительства Тульской области

На Куликовом поле собрались более 350 реконструкторов из 50 военно-исторических клубов из разных уголков России. Самым зрелищным событием праздника стала реконструкция эпизода средневекового сражения. 

IMG_8561_??1.jpg
Фото Даниила Гузиенко

На первом ратном поле России сразились Пересвет и Челубей, а ратники князя Дмитрия Донского атаковали ордынцев, пока не обратили их в бегство.

IMG_5786_??1.jpg
Фото Даниила Гузиенко

Развлечений для гостей праздника было много и, как полагается, все они были в духе Средневековья: катание на лошадях, метание копий и стрельба из лука, лепка из глины и многое другое. Работало множество тематических фотозон.

IMG_8426_??1.jpg
Фото Даниила Гузиенко

На празднике выступили исторические музыкальные коллективы и ансамбли. 

IMG_5741_??1.jpg
Фото Даниила Гузиенко

А еще на Куликовом поле развернулость масштабное торжище, на котором продавали сувениры и традиционные блюда со всей России.

IMG_8342_??1.jpg
Фото Даниила Гузиенко

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
645-я годовщина Куликовской битвы
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Куликово поле
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Глава администрации Тулы Илья Беспалов передал очередную партию помощи бойцам в зону СВО
Глава администрации Тулы Илья Беспалов передал очередную партию помощи бойцам в зону СВО
В Туле водитель встал на пути нарушителя ПДД
В Туле водитель встал на пути нарушителя ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.