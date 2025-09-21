Глава администрации Тулы Илья Беспалов передал очередную партию помощи бойцам в зону СВО

Фото пресс-службы администрации Тулы.

20 сентября отправлена очередная партия помощи нашим бойцам. Усилия были объединены с Рязанью и Республикой Дагестан. В зону СВО были переданы сладкие подарки, продуктовые наборы, строительные материалы, специальное оборудование, экипировка.

Груз отправили в подразделения Министерства обороны РФ, где несут службу туляки, жители Рязани и Дагестана.

— Наши герои доблестно выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, защищая интересы и безопасность нашей Родины. Мы находимся на постоянной связи с нашими парнями, собираем и адресно направляем посылки со всем необходимым. В этот раз мы объединили наши усилия с другими регионами. Сформировали общий конвой, организовали транспорт для доставки. Все вместе обеспечиваем наших ребят всем необходимым. Мы понимаем всю важность поддержки, поэтому эта работа не прекратится. Мы одна страна, у нас одна цель, — сказал Илья Беспалов.

Глава администрации поблагодарил неравнодушных туляков, социальных партнеров и общественные организации за поддержку военнослужащих. Илья Беспалов наградил благодарственными письмами водителей, принимающих участие в доставке помощи в зону СВО.