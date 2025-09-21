  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Глава администрации Тулы Илья Беспалов передал очередную партию помощи бойцам в зону СВО - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Глава администрации Тулы Илья Беспалов передал очередную партию помощи бойцам в зону СВО
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов передал очередную партию помощи бойцам в зону СВО

Администрация областной столицы и неравнодушные туляки продолжают оказывать поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

20 сентября отправлена очередная партия помощи нашим бойцам. Усилия были объединены с Рязанью и Республикой Дагестан. В зону СВО были переданы сладкие подарки, продуктовые наборы, строительные материалы, специальное оборудование, экипировка.

бесп111.jpg

бесп11.jpg

Груз отправили в подразделения Министерства обороны РФ, где несут службу туляки, жители Рязани и Дагестана. 

— Наши герои доблестно выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, защищая интересы и безопасность нашей Родины. Мы находимся на постоянной связи с нашими парнями, собираем и адресно направляем посылки со всем необходимым. В этот раз мы объединили наши усилия с другими регионами. Сформировали общий конвой, организовали транспорт для доставки. Все вместе обеспечиваем наших ребят всем необходимым. Мы понимаем всю важность поддержки, поэтому эта работа не прекратится. Мы одна страна, у нас одна цель, — сказал Илья Беспалов.

бесп1.jpg

Глава администрации поблагодарил неравнодушных туляков, социальных партнеров и общественные организации за поддержку военнослужащих. Илья Беспалов наградил благодарственными письмами водителей, принимающих участие в доставке помощи в зону СВО.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:00 0
Другие статьи по темам
Событие
гуманитарная помощьСВО
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Сычев, Глызин, Колыванов: команда звезд сыграла в футбол против тульских чиновников
Сычев, Глызин, Колыванов: команда звезд сыграла в футбол против тульских чиновников
На Куликовом поле отпраздновали 645-ю годовщину Куликовской битвы
На Куликовом поле отпраздновали 645-ю годовщину Куликовской битвы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.