В Тульском экзотариуме пройдет День герпетолога

Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

Специалисты расскажут тулякам об изучении и охране змей и других рептилий.

Впервые массовое праздничное мероприятие в честь Дня города состоялось в Туле 27 сентября 1987 года. Именно в этот день в первый раз для посетителей открылся первый в стране специализированный зоопарк амфибий и рептилий.

Поэтому один из профессиональных праздников – День герпетолога, сотрудники Тульского экзотариума отмечают именно 27 сентября. В этом году праздник будет интересным и разносторонним – в нём примут участие организатор и первый директор экзотариума, специалисты, изучающие рептилий и амфибий в природе и в искусственных условиях.

программа мероприятия

13.00 – 13.40 – лекция «Вклад российских зоопарков в изучение и сохранение змей мировой фауны» от руководителя экспериментального отдела герпетологии Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Сергея Рябова.

13.45 – 14.10 – лекция «Изучение и охрана земноводных и рептилий на ООПТ» от научного сотрудника ФГБУ «Национальный парк «Тульские засеки», м. н. с. ФГБУ «Государственный природный заповедник «Белогорье» Анастасии Гладковой.

14.15 – 14.30 – лекция «Содержание и адаптация агам рода Leiolepis Cuvier, 1829» от ведущего зоотехника Тульского экзотариума Дарьи Змеевой

14.35 – 15.00 – лекция «Опыт содержания и разведения черепахи Шпенглера Geoemyda spengleri (Gmelin, 1789)» от сотрудницы отдела герпетологии Московского зоопарка Татьяны Латышевой.

15.05 – 15.45 – лекция «Эти загадочные аспиды или о некоторых нюансах эволюции основных типов ядозубного аппарата» от к. б. н., с. н. с. научно-образовательного центра биопсихологических исследований Московского института психоанализа Алексея Соколова.