С начала года на предприятия Тульской области трудоустроились более 200 инвалидов

Фото: ГУ ТО "ЦЗН Тульской области"

С начала года порядка 200 туляков, в том числе несовершеннолетних, были трудоустроены службой занятости на региональные предприятия с учетом индивидуальных потребностей в сфере труда.

Обеспечение занятости граждан с инвалидностью возможно благодаря взаимодействию службы занятости, соискателей и работодателей. В тульском Кадровом центре «Работа России» состоялось заседание Клуба работодателей на тему «Квотирование рабочих мест для инвалидов», ставшее очередным шагом к повышению занятости отдельных категорий граждан.

Участники обсудили перспективы по содействию трудоустройства инвалидов и меры государственной поддержки для работодателей, создающих условия для занятости инвалидов.

Кроме того, в рамках ярмарки вакансий был проведен межтерриториальный отбор с помощью видеоконференцсвязи – люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Алексине, смогли дистанционно пройти собеседования и обсудить с работодателями возможность трудоустройства.