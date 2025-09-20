  1. Моя Слобода
С начала года на предприятия Тульской области трудоустроились более 200 инвалидов
Фото: ГУ ТО "ЦЗН Тульской области"

С начала года на предприятия Тульской области трудоустроились более 200 инвалидов

Служба занятости оказывает гражданам с ограниченными возможностями здоровья содействие в поиске работы.

С начала года порядка 200 туляков, в том числе несовершеннолетних, были трудоустроены службой занятости на региональные предприятия с учетом индивидуальных потребностей в сфере труда.

Обеспечение занятости граждан с инвалидностью возможно благодаря взаимодействию службы занятости, соискателей и работодателей. В тульском Кадровом центре «Работа России» состоялось заседание Клуба работодателей на тему «Квотирование рабочих мест для инвалидов», ставшее очередным шагом к повышению занятости отдельных категорий граждан.

Участники обсудили перспективы по содействию трудоустройства инвалидов и меры государственной поддержки для работодателей, создающих условия для занятости инвалидов.

Кроме того, в рамках ярмарки вакансий был проведен межтерриториальный отбор с помощью видеоконференцсвязи – люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Алексине, смогли дистанционно пройти собеседования и обсудить с работодателями возможность трудоустройства.

 

вчера, в 21:21 0
