Макар Щеглов из Новомосковска спел «Смуглянку» в шоу «Голос. Дети»

Фото: vk.com/voicekids

Бороться за первое место девятилетний школьник будет под руководством Аиды Гарифуллиной.

Накануне, 19 сентября, в эфире «Первого канала» прошли очередные «слепые прослушивания» участников 12-го сезона проекта «Голос. Дети». Среди них оказался наш земляк – девятилетний житель Новомосковска Макар Щеглов.

Для первого выступления Макар выбрал песню «Смуглянка» из фильма «В бой идут одни старики». В разные годы её исполняли Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова и другие артисты.

Макар Щеглов попал в команду к оперной диве Аиде Гарифуллиной. Помимо неё в состав жюри нового сезона вошли певец Дима Билан и супруги Владимир Пресняков и Наталья Подольская.