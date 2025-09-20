  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Макар Щеглов из Новомосковска спел «Смуглянку» в шоу «Голос. Дети» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Макар Щеглов из Новомосковска спел «Смуглянку» в шоу «Голос. Дети»
Фото: vk.com/voicekids

Макар Щеглов из Новомосковска спел «Смуглянку» в шоу «Голос. Дети»

Бороться за первое место девятилетний школьник будет под руководством Аиды Гарифуллиной.

Накануне, 19 сентября, в эфире «Первого канала» прошли очередные «слепые прослушивания» участников 12-го сезона проекта «Голос. Дети».  Среди них оказался наш земляк – девятилетний житель Новомосковска Макар Щеглов.

Для первого выступления Макар выбрал песню «Смуглянка» из фильма «В бой идут одни старики». В разные годы её исполняли Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова и другие артисты.

Макар Щеглов попал в команду к оперной диве Аиде Гарифуллиной. Помимо неё в состав жюри нового сезона вошли певец Дима Билан и супруги Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Послушать выступление Макара можно здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:24 +3
Другие статьи по темам
Событие
шоу Голос Детимузыкаэстрадапесня
Место
Тульская областьНовомосковск
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
SHAMAN, Алексей Воробьев и другие: где посмотреть трансляцию «Интервидения»
SHAMAN, Алексей Воробьев и другие: где посмотреть трансляцию «Интервидения»
На Зеленстрое Haval лишился колеса после двойного ДТП
На Зеленстрое Haval лишился колеса после двойного ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.