SHAMAN, Алексей Воробьев и другие: где посмотреть трансляцию «Интервидения»

Международный музыкальный конкурс начнётся в 20.00 по московскому времени.

В субботу, 20 сентября, в 20.00, стартует международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025», который пройдёт на стадионе «Live Арена» в Подмосковье.

За главный приз – хрустальный кубок и 30 млн рублей – будут бороться певцы из 23 стран, среди которых Бразилия, Катар, Китай, Кения, Сербия, Саудовская Аравия и другие.

Одним из ведущих конкурса станет наш земляк, певец и шоумэн Алексей Воробьёв. Россию на «Интервидении-2025» представит ещё один уроженец Тульской области – SHAMAN.