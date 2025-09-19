Стало известно, когда пустят новый трамвай от Щегловской Засеки до поселка Менделеевского

Фото Дмитрия Дзюбина.

Специалисты уже завершили укладку путей на разворотном кольце и обустроили стоянку на засеке.

Ориентировочно с 1 марта 2026 года в Туле запустят новый трамвайный маршрут, который свяжет Щегловскую Засеку с поселком Менделеевским.

Информацию Myslo подтвердил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Владимир Маринин.

Специалисты завершили укладку путей на разворотном кольце и обустроили дополнительный путь для стоянки трамваев на Щегловской Засеке. Кроме того, завершён капитальный ремонт рельсошпальной решётки длиной 2,2 километра на данном участке улицы.

Ранее туляки просили администрацию города открыть постоянный трамвайный маршрут от Щегловской Засеки до поселка Менделеевского. Активисты утверждали, что он будет востребован жителями ЖК «Парус» на ул. Хворостухина, ЖК «Щегловка смарт» и многоэтажек на ул. Бондаренко. Однако вопрос стоял в нехватке водителей.

— Будет небольшая реорганизация водителей на существующих маршрутах, — рассказал Маринин.