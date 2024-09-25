Власти согласились пустить трамвай от Щегловской Засеки до пос. Менделеевского. Но есть нюанс

Ранее туляки просили администрацию города открыть постоянный трамвайный маршрут от Щегловской Засеки до поселка Менделеевского. Активисты утверждали, что он будет востребован жителями ЖК «Парус» на Хворостухина, ЖК «Щегловка смарт» и многоэтажек на Бондаренко.
Стало известно, что администрация согласилась на такое предложение. Но не всё так просто.
— Город положительно отнесся к данной идее и понимает важность данного маршрута. Ни «Тулгорэлектротранс», ни город не против такого развития маршрутной сети, но есть нюанс! — рассказали активисты в группе соцсети «ВКонтакте» «Свободная Тула».
Сообщается, что для обслуживания маршрута не хватает водителей.
Это очень большая проблема. Туляки надеются, что ситуация разрешится и в скором времени трамваи запустят по новому маршруту.