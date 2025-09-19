В Тульской области открыли празднование 645-й годовщины Куликовской битвы

Фото Романа Солопова.

На Куликово поле уже прибыло более 350 реконструкторов со всей России.

Главный исторический праздник, посвященный победе объединенного войска московского князя Дмитрия Донского и ордынцев во главе с Мамаем, 18 сентября в Тульской области открыл Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово».

На Куликово поле уже прибыло более 350 реконструкторов со всей России. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле». Это представители военно-исторических клубов из Москвы и городов Московской области, Иванова, Рыбинска, Казани, Липецка и Ельца, Ростова-на-Дону, Белгорода, Калуги, Переславля-Залесского, Калининграда, Пензы, Санкт-Петербурга, Саратова, Владимира, Пскова, Череповца, Костромы, Воркуты, Ижевска, Тулы, Астрахани, малых населенных пунктов Владимирской, Курской, Рязанской, Воронежской областей.

На берегу Дона, у Татинских бродов, где русские ратники переправлялись накануне сражения, развернут полевой лагерь. Реконструкторы средневекового быта и воинской культуры Руси и Орды разных возрастов и профессий мирно соседствуют здесь сегодня, определяя сильнейших в состязаниях и конкурсах.

