В Тульской области открыли празднование 645-й годовщины Куликовской битвы
Фото Романа Солопова.

В Тульской области открыли празднование 645-й годовщины Куликовской битвы

На Куликово поле уже прибыло более 350 реконструкторов со всей России.

Главный исторический праздник, посвященный победе объединенного войска московского князя Дмитрия Донского и ордынцев во главе с Мамаем, 18 сентября в Тульской области открыл Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». 

На Куликово поле уже прибыло более 350 реконструкторов со всей России. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле». Это представители военно-исторических клубов из Москвы и городов Московской области, Иванова, Рыбинска, Казани, Липецка и Ельца, Ростова-на-Дону, Белгорода, Калуги, Переславля-Залесского, Калининграда, Пензы, Санкт-Петербурга, Саратова, Владимира, Пскова, Череповца, Костромы, Воркуты, Ижевска, Тулы, Астрахани, малых населенных пунктов Владимирской, Курской, Рязанской, Воронежской областей. 

На берегу Дона, у Татинских бродов, где русские ратники переправлялись накануне сражения, развернут полевой лагерь. Реконструкторы средневекового быта и воинской культуры Руси и Орды разных возрастов и профессий мирно соседствуют здесь сегодня, определяя сильнейших в состязаниях и конкурсах.

Что ждет посетителей на праздновании годовщины Куликовской битвы, читайте по ссылке.

Галерея
показать все фотографии

вчера, в 15:12 0
Место
ТулаКуликово Поле
Прочее
Куликовская битва
 

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

