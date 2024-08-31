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Туляки просят открыть постоянный трамвайный маршрут от Щегловской Засеки до поселка Менделеевского
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки просят открыть постоянный трамвайный маршрут от Щегловской Засеки до поселка Менделеевского

Это актуально для жителей нескольких ЖК.

Туляки попросили администрацию города открыть постоянный трамвайный маршрут от Щегловской Засеки до поселка Менделеевского. Соответствующий пост появился в группе ВКонтакте «Свободная Тула».

— Как мы все знаем, в Туле идёт ремонт трамвайных путей. Благодаря чему трамвай номер 9 изменил свой маршрут. Он временно возит пассажиров от Зеленстроя до Щегловской Засеки.

И вдруг оказалось, что этот маршрут очень востребован жителями ЖК «Парус» на Хворостухина, ЖК «Щегловка смарт» и даже жителями многоэтажек на Бондаренко. 

Особенность трамвайного сообщения в том, что на большей части пути трамвай идёт отдельно от автомобилей, а значит с Зеленстроя до Щегловки можно доехать существенно быстрее, чем на 18 автобусе. И гораздо комфортнее и безопаснее, чем на маршрутках, — говорится в посте.

Напомним, ранее в администрации Тулы сообщили, что с 1 сентября полностью восстановится трамвайное движение и в микрорайоне Мясново. Маршруты № 10 и 14 начнут осуществлять движение до линейной станции «Кондитерская фабрика». Маршрут № 9 «ст. Металлург — Московский вокзал» будет следовать согласно установленной схемы.

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сегодня, в 16:18 +5
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