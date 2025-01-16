В Туле на развитие «Композитной долины» выделят более 4 млрд рублей

15 января губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с генеральным директором Фонда ИНТЦ «Композитная долина» Дмитрием Бочкаревым и генеральным директором АО «УК ИНТЦ „Композитная долина“» Евгением Григорьевым.

Инновационный научно-технологический центр «Композитная долина» создан по поручению Президента РФ Владимира Путина. Подтвержденное федеральное финансирование на 2025–2027 гг. составит 4,2 млрд рублей. Создание центра ведется в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия». На новой площадке в Туле планируется построить и оснастить три научно-исследовательских корпуса.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что участок строительства общей площадью свыше 10,6 тыс. кв. м находится на улице Коминтерна. Общая площадь проектируемых зданий будущего кластера составит 34,66 тыс. кв. м.

На первом этапе пройдет подготовка территории строительства со сносом ветхих и аварийных зданий и сооружений. На втором и третьем этапах возведут два 8-этажных научно-лабораторных корпуса, а также 10-этажное здание общежития гостиничного типа.