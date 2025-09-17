  1. Моя Слобода
Тульские медики провели мини-операцию в автомобиле скорой помощи
Фото минздрава Тульской области.

Тульские медики провели мини-операцию в автомобиле скорой помощи

Врачи спасли жизнь 39-летнего мужчины с дыхательной недостаточностью.

На вызов к туляку, который пожаловался на невозможность совершить полноценный вдох, направили анестезиолога-реаниматолога Михаила Половецкого и фельдшера Александра Семочкина. Водитель Алишер Аслонов доставил бригаду по необходимому адресу за 18 минут.

Медики зафиксировали у пациента быстрое развитие тяжелой дыхательной недостаточности.

«После введения пострадавшего в состояние медикаментозного сна специалисты предприняли попытку интубации, однако из-за выраженного отека верхних дыхательных путей эта манипуляция оказалась невозможной», — рассказали в региональном минздраве.

Реаниматологи решили провести экстренную операцию по рассечению гортани и установлению специальной трубки. Процедура прошла успешно, и пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии и получает все необходимое лечение.

сегодня, в 09:22 +12
