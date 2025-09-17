В Щекино водитель отработает 300 часов за пьяное вождение

Фото из архива Myslo.

В Щекино гособвинитель прокуратуры поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя региона.

В мае мужчина сел за руль своей Daewoo Nexia и ездил по улицам города в состоянии алкогольного опьянения. Ранее туляка уже привлекали к административной ответственности за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Автомобиль конфисковали в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.