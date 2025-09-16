АКМ успешно стартовал в новом сезоне

erid: F7NfYUJCUneTSxJ6DhM2; Фото Юлии Александровой и пресс-службы АКМ.

Ледовый дворец в пятницу, 12 сентября, оказался самой знойной точкой на карте Тулы – здесь проходил первый домашний матч АКМ с «Южным Уралом» из Орска.

Игра стала первой домашней в сезоне регулярного чемпионата ВХЛ сезона 2025/26.

Старт сезона для АКМ получился успешным. На выезде были переиграны: московская «Звезда», дейст­вующий финалист Кубка Петрова воскресенский «Химик» и чемпион ВХЛ «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Подопечные Ирека Галявиева набрали максимальные шесть очков и поднялись в турнирной таблице в число лидеров.

Матчи между АКМ и «Южным Уралом» всегда наполнены интригой и не бывают проходными для соперников. Об этом свидетельствовала и официальная статистика: из восьми очных поединков команды одержали по четыре победы, также равная и статистика заброшенных и пропущенных шайб — 20:20.

В торжественной церемонии старта сезона принял участие губернатор Дмитрий Миляев:

— На выезде наши игроки проявили себя с самой лучшей стороны — победили во всех трех матчах. У наших ребят серьезный соперник — команда «Южный Урал» из города Орска. Я убежден, что зрителей ждет настоящая хоккейная битва. Желаю парням хорошей игры и дальнейших успехов! Пусть победит сильнейший! — отметил губернатор.

Президент «Академии Михайлова», генеральный директор «Полипласт-Новомосковск» Александр Ковалев пожелал команде выполнить поставленные на сезон задачи, а зрителям — удовольствия от игры.

АКМ с уважением относится к подвигам, которые ежедневно совершают участники специальной военной операции. Их героизм и отвага — пример истинного патриотизма и любви к Родине. 12 сентября во время торжественной церемонии Александр Ковалев передал игровую джерси новому партнеру «Академии Михайлова» — Герою России, помощнику председателя Тульской облдумы, командиру штурмового отряда, узловчанину Артёму Матвеенко. В рамках партнерского соглашения, подписанного в начале августа, он будет организовывать уроки мужества для воспитанников Академии в Туле и Новомосковске. Кроме того, окажет поддержку командам «Академии Михайлова» в течение чемпионата.

— Спасибо за принятие в большую дружную семью АКМ, — отметил Артём Матвеенко. — Надеюсь, что этот сезон будет максимально продуктивным и мы займём достойное, высокое место. Всем болельщикам желаю посещать матчи, чтобы так же, как и сегодня, трибуны были полны. Поддержка крайне важна для нашей команды. Болеем за АКМ!

После церемонии открытия почетные гости произвели символическое вбрасывание. Вместе с ними на лёд вышел 9-летний Саша Новиков. Юный любитель ледовых баталий — участник дет­ского конкурса, организованного в соцсетях АКМ. Условия были просты: сложить номера хоккеистов АКМ и написать результат в комментариях. Правильных ответов было несколько, поэтому счастливчика определил рандомайзер. В итоге право выйти на лед вместе с любимыми хоккеистами и почетными гостями получил Саша Новиков.

Школьник вместе с Александром Ковалевым и Дмитрием Миляевым вбросил шайбу, дав старт матчу.

Глава региона поздравил победителя конкурса и подарил ему футболку с надписью «Друг губернатора Миляева».

Свисток, свидетельствующий о начале матча, — и зал уже гудит: подбадривающие кричалки, барабаны, флаги и плакаты. На хоккее сложно найти равнодушного, кто просто спокойно наблюдает за игрой. Тут все в едином порыве хотят поддер­жать любимую команду.

Старт матча получился равным. Обе команды сначала не торопились взвинчивать скорости, присматриваясь к дей­ствиям друг друга. Но как только период перевалил за экватор, хозяева тут же прибрали инициативу к своим клюшкам, начали играть более раскованно и опасно, регулярно создавая моменты у ворот соперника. Противник отвечал тем же. За первые 20 минут игры в общей сложности с обеих сторон было предпринято более 30 попыток забросить шайбу. Тем не менее первый период завершается нулевыми результатами для обеих команд.

Перерыв между периодами — это возможность не только отдохнуть, но и зарядиться эмоциями. В холле Ледового дворца болельщиков ждали различные конкурсы, игры, мастер-классы, музыкальные выступления и аквагрим — полноценный праздник с огромным количеством активностей! А какой же праздник без подарков? Участники конкурсов получили памятные призы от АКМ.

Во втором периоде туляки продолжили гнуть линию активной игры. Это позволило забросить первую шайбу на домашней площадке: Данил Гизатуллин расторопнее всех сыграл на чужом пятачке. Буквально в следующей же атаке Лев Комиссаров точным броском со средней дистанции упрочил преимущество АКМ.

На старте заключительной двадцатиминутки уральцы один гол отквитали. Туляки продолжили играть в активный хоккей, создавать моменты, но забросить больше не удалось. А вот орчане шансом воспользовались: Егор Куимов забросил за 1:16 до сирены и перевел встречу в овертайм.

В серии буллитов победу АКМ принесли точные броски Камиля Шиафотдинова и Максима Цыбина, а также уверенная игра стража ворот Ильи Канарского. Это и определило итог встречи.

АКМ одержал волевую победу над «Южным Уралом» со счетом 3:2.

