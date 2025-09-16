Тульскому ГИМу исполняется 5 лет: подробная праздничная афиша

Фото Ильи Ходаковского.

Для всех тех, кто еще не познакомился с «младшим братом» Государственного исторического музея (на минуточку, он единственный в России), на следующей неделе появится отличная возможность наконец-то посетить музей. В честь своего первого юбилея четыре дня в тульском ГИМе будут проходить специальные праздничные мероприятия.



С 25 по 29 сентября туляки смогут посетить обзорные и интерактивные экскурсии по выставкам «Новодевичий монастырь. История и легенды» и «Народы России. Русская фарфоровая скульптура», лекциях, детских занятиях.



Отметим, что для посетителей с инвалидностью запланированы экскурсии с переводом на русский жестовый язык, тифлокомментариями и использованием тактильных моделей.



Также в праздничные дни тульский Исторический музей можно будет посетить по льготной стоимости.

26 сентября

17.00 — интерактивная экскурсия по выставке «Народы России. Русская фарфоровая скульптура XIX — начала ХХ в.», 12+

Участники экскурсии познакомятся с русской фарфоровой скульптурой конца XVIII — первой четверти XX века, созданной на ведущих производствах Российской империи: Императорском фарфоровом заводе, предприятиях Франца Гарднера и Алексея Попова. Серии скульптур, запечатлевшие уличных торговцев, мастеров и крестьян позволят изучить историю различных народностей, вошедших в состав Российской империи, а театрализованные элементы экскурсии сделают погружение в народные обычаи и традиции ярким и запоминающимся.





27 сентября

10.30, 12.30, 14.30, 16.30 — экскурсия по выставке «Народы России. Русская фарфоровая скульптура XIX — начала ХХ в.», 12+



Экскурсия познакомит посетителей с русской фарфоровой скульптурой конца XVIII — первой четверти XX века, созданной на ведущих производствах Российской империи. Участникам предстоит узнать о появлении фарфора в Российской империи, создании изделий из него, а также об источниках вдохновения для мастеров-фарфористов на заводах Санкт-Петербурга и Московской области. Особое внимание будет уделено произведениям Императорского фарфорового завода и завода Франца Гарднера, запечатлевшим неповторимые образы народов Российской империи, а также серии скульптур, выпущенных заводом Алексея Попова, знакомящих посетителей с образами уличных торговцев, мастеров и крестьян.

1.30, 13.30, 15.30 — экскурсия по выставке «Новодевичий монастырь. История и легенды», 12+

Во время экскурсии посетители смогут познакомиться с богатой историей Новодевичьего монастыря, увидеть щедрые пожертвования и вклады в монастырь монарших особ: Ивана Грозного, Бориса Годунова, Петра Великого и многих других. Узнать о судьбах русских царевен, которые не всегда по доброй воле принимали постриг, и понять как был обустроен их быт в монастыре. Особое внимание будет уделено памятникам иконописи и роскошным произведениям прикладного искусства XVI–XIX веков из золота, серебра и драгоценных камней.





14.00 — лекция «Иконография Богородицы», 12+

Слушатели узнают, когда появились первые образы Богоматери, познакомятся с основными иконописными типами, известными в русском искусстве с византийского времени и более поздними образами, появившимися под влиянием западноевропейского искусства. Особое внимание будет уделено наиболее известным иконам Богородицы из собрания Музея имени Андрея Рублева и Исторического музея, а также святым образам, прославившимся на тульской земле.

15.00 — экскурсия от куратора выставки «Новодевичий монастырь. История и легенды», 14+

Куратор выставки познакомит участников с уникальными реликвиями Новодевичьего монастыря: вкладами царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портретами исторических и церковных деятелей разных эпох и произведениями русского церковного искусства. Участникам предстоит узнать, почему монастырь стал значимой духовной обителью российских монархов и приютом для царственных особ во время борьбы за власть в последней четверти XVII века.

16.00 — интерактивное занятие «Что такое икона?», 7+

Слово «икона» происходит от греческого «образ, изображение, подобие». Искусство иконописи на русскую землю пришло из Византии, и долгое время сохранялись строгие каноны для создания святых образов. На занятии мы поговорим о некоторых особенностях языка и технологическом процессе создания иконы: от подготовки доски до этапов нанесения красочного слоя. Посетители узнают, что такое левкас и чем его шлифовали в далекой древности, как создавались темперные краски и для чего использовали «графью» и «припорох», как распускали золото и зачем иконы покрывали олифой. В завершении занятия посетители смогут принять участие в мастер-классе и научатся создавать орнаменты в стиле иконных миниатюр.

Место проведения: выставка «Новодевичий монастырь. История и легенды», детский центр.

18.00 — спектакль «За семью лесами» молодежного театра-студии «МЮСЛИ», 12+

Иммерсивный спектакль «За семью лесами» — настоящее путешествие в мир сказок народов России. Сказка в спектакле предстаёт не как развлекательная история для малышей, а как обряд, таинство, способность перешагнуть за грань человеческого бытия в мир потаённый, запретный. Спектакль включает в себя русскую, татарскую, чукотскую, калмыцкую, якутскую, бурятскую, дагестанскую сказки, каждая из которых воплощена в особой театральной технике — от театра голосов до театра масок. Зрителей ждёт полное погружение в историю.

Место проведения: музейный двор.





Фото: Екатерина Темных.

28 сентября

17.00 — спектакль Тульского академического театра драмы «Жуковский: призраки счастья», 14+

Спектакль является частью историко-патриотического театрального проекта «Жизнь замечательных туляков», посвященного знаменитым землякам, внесшим значительный вклад в развитие региона и государства. Пьеса «Жуковский: призраки счастья» рассказывает о событиях первой половины XIX века, происходивших с участием реальных исторических персонажей.

Место проведения: лекторий.

Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом.

29 сентября

14.00 — музейное занятие «Что такое археология?», 7+

Участники занятия узнают, как археологи добывают знания о прошлом, каковы главные принципы их работы, познакомятся с разнообразием археологических источников и памятников, научатся отличать артефакты от биофактов и наносить находки на план раскопа.

Ведущий: Д. В. Тамуркина, экскурсовод Исторического музея.

Место проведения: детский центр.

16.00 — музейное занятие «Что скрывают царские курганы», 8+

Для археолога погребения — источник многих знаний о прошлом. Участники получат представление о погребальных традициях разных культур, узнают, почему в гробницах царей находят так много ценных артефактов, познакомятся с историей открытия богатейшего захоронения на территории России — кургана Куль-Оба. В ходе археологического эксперимента изготовят металлическую бляшку в технике чеканки и тиснения.

Место проведения: детский центр.



Для посещения экскурсий нужно предварительно записаться по телефону +7 (4872) 77-31-65 или по электронной почте access.tula@shm.ru.



Вся подробная информация на сайте музея.