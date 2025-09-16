  1. Моя Слобода
В Тульской области от гриппа привили почти 125 тысяч человек
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области от гриппа привили почти 125 тысяч человек

Эксперты советуют вакцинироваться до начала сезонной циркуляции вируса.

В Тульской области прививки от гриппа сделали уже 124 750 человек, из них — 35 863 ребенка и 88 887 взрослых, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. 

За прошедшую неделю зарегистрировано 4248 случаев ОРВИ, эпидемические пороги не превышены.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам, что основной метод профилактики гриппа — вакцинация, для которой сейчас самое оптимальное время.

Ведомство напоминает, что оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь–ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе благополучная. По данным лабораторного мониторинга в области отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

За счет средств федерального бюджета в область поступили противогриппозные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», «Ультрикс Квадри». Дополнительно за счет средств областного бюджета закуплена вакцина «Гриппол плюс» для иммунизации взрослого населения, не входящего в группы риска, в рамках национального календаря.

сегодня, в 12:06 0
Место
Тульская область
Прочее
вакцинация от гриппаУправление Роспотребнадзора по Тульской области
 

