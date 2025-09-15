Тульская область на 99% готова к предстоящему отопительному сезону

15 сентября на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили подготовку к началу отопительного сезона.

Министр энергетики Тульской области Эдуард Головин доложил, что в этом году регион вместе со всей страной готовился к зиме по новым федеральным требованиям, правила подготовки и оценки готовности объектов были значительно ужесточены.

Все социальные объекты готовы к началу отопительного сезона, на контроле остаются два объекта. В Дубенском доме-интернате проводится ремонт наружной системы отопления. Работы будут завершены досрочно — до 26 сентября, риски отсутствуют. В новомосковском филиале РХТУ им. Менделеева ведется замена внутренней системы теплоснабжения и ГВС в двух корпусах завершат до 1 октября.

До 1 ноября паспорта готовности должны получить все теплоснабжающие организации, а до 20 ноября — муниципалитеты.

В августе первыми завершили подготовку к отопительному сезону Донской, Ефремов, Тёпло-Огаревский и Суворовский районы.

В 2025 году из регионального бюджета на замену ветхих тепловых сетей в семи муниципалитетах выделен 101 млн руб., в том числе по поручению губернатора профинансирована замена ветхих сетей теплоснабжения в Белевском, Богородицком и Киреевском районах, в Донском. Также средства выделены Кимовскому, Узловскому и Щёкинскому районам. До 20 сентября все работы будут завершены.

Благодаря федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры удалось заменить магистральные тепловые сети больших диаметров в Туле. Участок по ул. Маргелова уже завершен, участок от ПАО «Тулачермет» двухлетний, работы будут за-вершены в 2026 году. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение жителей Зеленстроя и Криволучья.

Замена порядка 113 км ветхих тепловых сетей позволила в полном объеме выполнить планы по замене сетей, согласованные с Ростехнадзором.

В 2025 году будет введено в эксплуатацию 10 новых котельных в девяти муниципалитетах: в Арсеньевском, Дубенском, Каменском, Киреевском, Узловском, Щёкинском районах, Новомосковске, Туле, р. п. Новогуровский. Из них семь построены за счет средств бюджета Тульской области, три — за счет инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций.

На 2026 год уже подтверждено строительство четырех новых котельных: три — в Узловой, две из которых начнут строить в конце 2025 года, одна — в Богородицке.

В рамках подготовки к отопительному периоду территориальных сетевых организаций к 1 сентября проведен ремонт трансформаторных подстанций, заменен кабель и опоры, трассы расчищены от растительности. Это поможет повысить надежность электроснабжения.

Увеличены аварийно-технические запасы и количество бригад в тепло- и водоснабжающих организациях.

Во всех муниципалитетах проведены противоаварийные тренировки по отработке нештатных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Готовность Тульской области к отопительному периоду — 99,6%. На контроле остается подготовка котельной в д. Яблонево Каменского района, Алексинской ТЭЦ и окончание работ по замене сетей теплоснабжения.

Также министерство энергетики организовало мониторинг по погашению задолженности за поставленные энергоресурсы. Впервые Тульская область находится в «зеленой зоне» по снижению задолженности ресурсоснабжающих организаций. Дмитрий Миляев поручил Эдуарду Головину держать на контроле вопрос снижения задолженности за энергоресурсы.

Эдуард Головин напомнил, что отопительный период наступает не позднее дня, когда среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов пять дней подряд. По поручению Дмитрия Миляева срок регулировки внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных домов сокращен до семи дней с момента подачи тепла кроме городов, теплоснабжение которых осуществляется от объектов комбинированной выработки (ТЭЦ, ГРЭС — Ефремов, Алексин, Новомосковск).

Графики пуска тепла будут размещены на портале «Открытый регион», в каждом муниципалитете будут работать горячие линии, которые уже сейчас размещены на сайте регионального министерства энергетики.

Дмитрий Миляев поручил Эдуарду Головину совместно с министерством массовых коммуникаций в момент пуска тепла информировать жителей о сроках регулировки систем отопления и каналах обратной связи для оперативного устранения возникающих проблем.

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко доложил о готовности к зиме многоквартирных домов.

Проведена подготовка домов и оформлена документация во всех муниципалитетах, риски отсутствуют.

В этом году по поручению Дмитрия Миляева проверки объектов теплоснабжения начались в июне, что позволило быстро приступить к устранению замечаний.

Руководитель Приокского управления Ростехнадзора Василий Челенко сообщил, что сотрудники управления участвовали в работе всех муниципальных комиссий, оценивавших подготовку к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Управление работает в тесном сотрудничестве с региональным министерством энергетики, критических вопросов не выявлено, выявленные несоответствия организациям и муниципалитетам необходимо устранить до 1 ноября.

— Спасибо Управлению за конструктивное взаимодействие. Наша общая задача — подготовиться к отопительному сезону, не подвести людей и сделать так, чтобы у них в домах было тепло. Давайте предпримем все меры для достижения стопроцентной готовности и полного выполнения всех запланированных мероприятий, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства Тульской области Наталье Аникиной держать на контроле завершение подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Также на совещании обсудили устранение разрытий. Директор Ситуационного центра губернатора Андрей Журавлев доложил, что на контроле СЦ находится 67 объектов. В ряде районов оперативно отрабатываются обращения, на 43 объектах осталось восстановить благоустройство.

Министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков доложил, что на контроле находится 23 разрытия в 12 муниципалитетах. На всех из них продолжаются работы по газификации, теплоснабжению и ремонту канализационных сетей. Все разрытия планируется устранить до конца 2025 года за исключением одного объекта в Алексине, где работы по асфальтированию будут выполнены весной следующего года.