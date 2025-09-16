  1. Моя Слобода
В детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Фото минздрава Тульской области.

В детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Нужна предварительная запись на прием.

26 сентября в консультативно-диагностическом центре детской областной клинической больницы будут вести прием детские врачи.
 
Юных пациентов осмотрят 12 специалистов: оториноларинголог, аллерголог — иммунолог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невролог, пульмонолог, врач по вакцинопрофилактике, педиатр, психиатр, гастроэнтеролог, онколог.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 09.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием просьба также сообщать по указанному телефону.

На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

сегодня, в 10:53 0
