В Тульской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый-2025»

Голосование в рамках первого тура продлится до 20 сентября.

На официальном сайте Управления МВД России по Тульской области стартовало голосование в рамках ежегодного конкурса «Народный участковый». Жители региона могут отдать свой голос за одного из 15 участников.

Участковые уполномоченные полиции, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором туре. Определившийся по его итогам победитель представит Тульскую область на федеральном этапе.

Проголосовать за конкурсантов можно по ссылке.

вчера, в 14:50 0
Место
Тула
Прочее
конкурс Народный участковый
 

