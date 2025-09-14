Помощник Президента РФ Алексей Дюмин поздравил жителей с Днём Тульской области

Он отметил, что тульская земля испокон веков славится мастерами и талантами, настоящими патриотами страны и родного края.

Помощник Президента РФ Алексей Дюмин поздравил губернатора Дмитрия Миляева, а также жителей нашего региона с Днем города Тулы и Днем Тульской области.

— Уважаемый Дмитрий Вячеславович! Поздравляю Вас и всех жителей региона с Днем города-героя Тулы и Днем Тульской области!

Тульская земля испокон веков славится мастерами и талантами, настоящими патриотами страны и родного края.

Пусть оружейная столица России и регион в целом и дальше развиваются, становятся краше, уютнее, комфортнее для жизни.

Желаю Вам и всем жителям области крепкого здоровья, благополучия и добра!