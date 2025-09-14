Чужие на празднике жизни. «Арсенал» проиграл в День города

Но почти шесть с половиной тысяч болельщиков, которые пришли на стадион, были уверены, что игра в Туле для них интереснее старейшего дерби в стране. В общем-то не прогадали. Игра вышла запоминающейся, с интригой. Правда, большинству из тех, что смотрели игру, настроение она испортила.

Все-таки спорт — это эмоции. Иногда очень большие эмоции. Главный тренер костромского «Спартака» Сергей Бондарь выглядел на послематчевой пресс-конференции невероятно счастливым человеком. Настолько, что даже не припомнить, кто бы еще после игры в Туле, даже во времена Премьер-лиги, настолько светился от счастья. Когда тренеру предложили согласиться с известной фразой Андрея Талалаева, он охотно это сделал:

— Нам бы хотелось сейчас закончить это первенство, пока мы идем на первом месте.

Еще бы, у выходца из второй лиги невероятный результат. На утро воскресенья — первое место в турнирной таблице, а в матчах на выезде так вообще пять побед из пяти! Стопроцентный результат. Круче, чем у «Факела».

В общем, пока за пределами стадиона бушевал День города, на этом празднике жизни тульский «Арсенал» выглядел совсем чужим.

А теперь о серьезном. На самом деле Сергей Бондарь после матча наговорил много интересных вещей, которые, может, немного подсластят горечь нашего поражения. Версию о том, что соперник относится к ним немного свысока как к выходцам из второй лиги он отмел — все-таки уже десятый тур в разгаре. Хотя согласился, что поначалу, наверное, этот фактор имел место.

Однако как у выходца из второй лиги у «Спартака» есть преимущество — команда сумела сохранить прошлогодний состав, усилившись отдельными футболистами. Пока остальные только наигрывают новых футболистов, это существенное преимущество. Как считает Сергей Бондарь, одна из основных проблем лиги в том, что в команды приходит большое количество новых футболистов. Пока они сыграются, проходит время.

Отчасти эти рассуждения относятся и к «Арсеналу». Да, конечно, новых футболистов у нас не так-то и много. Но зато, пока тот же костромской «Спартак» пользуется наработками предыдущего сезона, в «Арсенале» проходит большая игровая перестройка. От старой модели местами ушли, к новой пришли, но тоже местами. Цельной команды пока нет.

Ведь все комплименты со стороны футбольных людей, которые отпускались «Арсеналу» с начала сезона, не были ангажированными. Всем, кто их говорил, наверное, прежде всего хотелось видеть такой «Арсенал», который бы манерой игры отличался от других, был более заточен на атаку, чем большинство других команд лиги.

Перед очной встречей «Арсенал» со «Спартаком» в каком-то смысле были на равных. Тренер костромичей говорит, что каждый следующий матч дается им все сложнее и сложнее. Соперники готовятся и изучают их все более детально. Собственно, и «Арсеналу» сейчас с каждым разом тоже просчитывают все более ответственно. К примеру, Рейес с Калмыковым, которые блистали на старте, сейчас выглядят менее ярко. Но когда после игры Дмитрия Гунько попросили оценить тот факт, что Калмыков перестал отмечаться голевыми действиями, он тут же возразил: вы видели, как жестко играют с ним центральные защитники. Это отнимает и силы, и энергию. Амур не забивает второй матч, но делает много полезных действий. Никаких претензий к нему нет.

Сергей Бондарь, например, видит перемены. Понятно, что после сложной волевой победы много чего наговоришь в адрес поверженного соперника. Однако, по его мнению, у «Арсенала» сейчас другая игра по сравнению с первыми турами, это очень хорошая команда. Мы, говорит, видим, что команда добавляет от игры к игре. Уже наиграны какие-то звенья. Только благодаря работе тренерского штаба, который проработал нюансы, «Спартак» смог нейтрализовать сильные стороны соперника.

Вот так-то. Собственно, команда, которая победила, и правда ведь две трети матча мало что могла противопоставить «Арсеналу».

То, что произошло с командой в концовке матча, Дмитрий Гунько объяснил психологией.

— Когда повели в счёте, мы немного отказались от того метода игры, который был, стали упрощать. Большую часть матча полностью контролировали ход игры, доминировали, делали всё по плану. В отсутствии самоотдачи никого упрекнуть не могу. Мы справлялись с тем, как строит игру «Спартак». На последних минутах не хватило концентрации, не доиграли эпизоды в своей зоне ответственности. Соперник этого не простил.

Другое дело, что в четырех последних матчах «Арсенал» проиграл уже третий раз, и второй раз в самой концовке, ведя в счете. Наверное, только потерей концентрации это сложно объяснить. Или потеря концентрации нуждается в каких-то дополнительных объяснениях. Не на ровном месте же она случается, ведь как раз минимум невынужденных ошибок — это основа успеха в любом виде спорта.

На последние четверть часа, когда в обороне стало пригорать, плана спасения не нашлось. Так же, как в Воронеже он выразился лишь в усилении атаки Джурановичем. Вариативности в ключевые моменты пока не хватает.

— Мы ищем психологически устойчивого футболиста, который в критические моменты может успокоить команду и помочь довести матч до победы, — сказал Гунько, отвечая на вопрос будут ли еще новички из числа свободных агентов. Из ответа можно было понять, что никого «Арсенал» сейчас больше не ждет.

Но, между прочим, именно такой футболист с лидерскими качествами на стадионе в этот вечер был.

На Восточной трибуне за игрой наблюдал экс-капитан, экс-футболист «Арсенала» Сергей Ткачев.

После того, как он был расшифрован, Ткачеву стало не до футбола. Весь второй тайм Ткачев беспрестанно фотографировался с болельщиками, потом слушал скандирование всей восточной трибуной «Се-ре-жа Ткачев». Рана расставания с игроком, который долгие годы был символом команды и некрасивая история расставания с ним, не заживает.

А то, что даже единичные перемены могут принести эффект, прекрасно показал выход после перерыва Мирзова и Трошечкина. Резиуан Мирзов заработал первый на обе команды угловой в этой игре и тут же со стандарта, который давно уже не наше оружие, другой новичок Александр Трошечкин забил мяч, едва ли не первым касанием после дебюта в «Арсенале». Мирзов, может, пока и не в такой оптимальной форме, чтобы проводить на поле все девяносто минут, но и за сорок пять он создал несколько опасных моментов у чужих ворот.

Как раз та история, о которой главный тренер «Арсенала» и говорил –если бы забили второй, а моменты для этого были, все сложилось бы по иному. Но не забили, и получили в ответ. Спорт иногда безжалостен.

«Арсенал» — «Спартак» — 1:2 (0:0).

Голы: Трошечкин (61) — 1:0, Гарибян (83) — 1:1, Чурсин (90) — 1:2.

«Арсенал»: Цулая, Бердников, Ботака (Кармаев, 46), Большаков, Пенчиков, Аванесян, Цараев (Алинви, 79), Брнович (Трошечкин, 59), Рейес, Липовой (Мирзов, 59), Калмыков.

«Спартак»: Гайдаш, Тарасов, Супранович, Жилмостных, Игнатьев, Садов (Тлехугов, 72), Назаренко (Боков, 61), Енин (Чурсин, 46), Саплинов, Немченко (Демьянов, 72), Чиканчи (Гарибян, 61).

Предупреждены: Калмыков — Енин, Немченко.

Судья — Станислав Матвеев (Троицк).

13 сентября. Тула. Центральный стадион.