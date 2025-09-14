  1. Моя Слобода
Парк скульптур и модное дефиле: в «Искре» прошел арт-биеннале

Парк скульптур и модное дефиле: в «Искре» прошел арт-биеннале

Выставка работ тульских художников продлится до первых холодов.

В субботу в городском пространстве «Искра» состоялся арт-биеннале «Искра». Открыл его перфоманс от тульских художников. Ко Дню города авторы подготовили 8 оригинальных скульптур, инсталляций и картин, создав необычный парк скульптур. Организатор мероприятия — главный архитектор «Искры» Роман Устименко рассказал, что в этот раз было решено поменять концепцию и вместо работы на холстах, художникам предложили создать объекты — «это на много сложнее и интереснее».

Среди участников Глеб Салин — художник, исследующий своим творчеством архетипы и мифы через символические образы.

«Акриловые слои и фактуры напоминают древние фрески — они материальны, неидеальны, хранят следы процесса. В центре моих работ персонажи-проводники: они связывают зрителя с универсальными историями, спрятанными в коллективном подсознании. 

Меня вдохновляют мистические сюжеты прошлого: легенды, ритуалы, забытые бестиарии. Но я не копирую их — переосмысляю через современную эстетику. Яркие цвета и «вкусные» детали притягивают взгляд, а скрытые символы предлагают глубже вглядеться: что из этих образов отзывается в вас?

Сегодня, когда всё чаще потребляют изображения «на скорости», я замедляю. Грубые мазки, трещины краски, ручная работа — напоминание, что искусство может быть тактильным и неудобным. Это мой ответ цифровой эпохе: прошлое не ушло, оно живет в наших снах, страхах и внезапных воспоминаниях. Мне важно, чтобы зритель не искал единственно верной трактовки, а прислушался к себе. Мои картины — не головоломки, а зеркала. Что вы в них увидите?»

Автор «уто-лимонных зефирок тройняшек», которые безусловно пришлись по вкусу малышне — актер и художник Александр Багно. Он советует присмотреться: на первый взгляд утята схожи, но у каждого свой характер.

— Всегда мечтал, чтобы в городе количество скульптур как минимум догоняло количество памятников, — рассказал Александр. — Людям нужны добро, позитив, мечты и фантазии, сплачивающие их на созидание светлого будущего. Меня пригласил главный архитектор «Искры» Роман Устименко. Я никогда не делал арт-объекты и понимал, что с загруженностью в театре «Эрмитаж» у меня нет никакого свободного времени, но я принял предложение. От шансов никогда нельзя отказываться: жизнь как матрица, подстроится под тебя. Вот и у меня появилось и время, и учитель по скульптурам в лице Романа.

Работа шла интересно, не с первого раза получалось, пробовали разные техники. В итоге весь первоначальный замысел поменялся на 180 градусов. Эскиз был один, в процессе работы вырисовывалось второе, в итоге получилось третье. Создание утят было для меня настоящим экспериментом, а мастерская в этот момент превращалась в творческую лабораторию.

Так как все три утёнка формировались в разных техниках и из разных материалов, то у них разный вес. Смеюсь, что эти пузатики антикражные, тяжёлые как сейфы. Когда фигуры высохли и были выкрашены в нежно лимонный цвет, они сразу напомнили мне зефирки, так и был решен вопрос с их названием. Пьедестал выкрасил в свой любимый фиолетовый цвет, после жёлтого. И чего-то не хватало. И уже перед уходом из мастерской пришла мысль покрасить их носы в тот же фиолетовый, который подчеркнул не только индивидуальную форму каждого из клювов по форме, но придал им оригинальности, идентифицирующей каждого в мейнстриме. Мой посыл — будьте самими собой. Не надо стараться казаться лучше, чем ты есть. Вся красота в естественности.

Максима Фёдорова, он же ESDENKT, туляки знают как художника-абстракциониста. Для биеннале он создал инсталляцию.

 Действительно, я всегда занимался абстрактной живописью и звуковыми перформансами, но теперь появилась возможность представить инсталляцию на открытом воздухе.

Я создал инсталляцию «не сообщающиеся [резервуары]» — как чистый эксперимент. Идея: поместить в одном резервуаре (150 литров) две противоположности — дикую природу и абсолютно токсичную алкидную эмаль (мой любимый материал для живописи). Задача была показать контраст, как два разных мира — природный фрагмент и слои алкидной краски — будут сосуществовать внутри одной ёмкости.

С самого начала было непонятно, как поведут себя материалы: изменится ли их форма, сохранится ли граница, возникнет ли взаимодействие. 

В природе изменения происходят через рост и разложение, в краске — через высыхание, трещины и смену текстуры. Эти процессы развиваются параллельно, но каждый по своим законам.

Материалы для природного ландшафта: грунт, мох, камни, фрагменты деревьев, растения — были набраны в лесу Тульской области, а краски было много и у меня, плюс несколько банок предоставил Рома; всего было залито 12 литров алкидной краски.

Тут произошла первая непредвиденная деталь — именно синий цвет сжирал другие цвета и в итоге стал основным. Второй момент, который выявился после заклейки «аквариума» — стенки резервуара со мхом покрыли испарения влаги, из-за чего в тёмное время суток что-то разглядеть возможно стало только с подсветкой.

В итоге работа становится живым наблюдением за тем, как природа и искусственный материал меняются во времени. Работа не фиксирует окончательный результат, а открывает возможность смотреть на процесс, как на самостоятельное художественное высказывание.

В тот же день в атриуме «Искры» открылась выставка работ Савелия Старостина, известного как RUROUNIARTIST — тульского художника, относящего самого себя к представителям стиля «импрессионизм», а именно его поджанра — «неоимпрессионизм». Также одна из его работ заняла место в «Парке скульптур».

— Ничто не истинно — все дозволено. Использование столь скромного процента творческого потенциала помогает ощущать действительность и способствует осознанию, что такое — художественное самовыражение, — рассказывает автор.

Это демонстрация того, на что способны желание и стремление достичь. Если не абсолюта, то уровня, стоящего рядом. Попытка показать, что может человеческая натура. 

Это интерес к изображению композиции путем совмещения монохромной палитры и геометрической прогрессии. Это возможность адаптировать всевозможные поверхности и объекты для реализации своих идей. 

Выставка Савелия в атриуме продлится до конца сентября. 

Завершило вечер в «Искре» модное дефиле. Свои коллекции представили три дизайнера — Роман Устименко, Юля Демидова и VOG STUDIO

— Моя коллекция «Серия 4». Она посвящена природным ископаемым. Она об уникальных объектах повседневной одежды, превращенных в искусство. Философия бренда — восхваление неповторимости, превращение вещи в произведение, живущее своей собственной жизнью, — рассказал Роман Устименко.

