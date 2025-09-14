  1. Моя Слобода
День города в Туле завершила вокальная группа ViVa: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

День города в Туле завершила вокальная группа ViVa: фоторепортаж

Коллектив стал хедлайнером праздничных мероприятий.

Финальный концерт на главной площади Тулы начался в девять вечера. На сцену вышли вокалисты группы ViVa. Тысячи туляков пришли услышать первый в России проект, объединивший 5 состоявшихся артистов, звезд мюзиклов, солистов лучших музыкальных театров России и Европы и победителей телевизионных шоу.

Завершилось их выступление сюрпризом для горожан — совместным выступлением с главой администрации Тулы Ильёй Беспаловым.

«В День рождения Тулы вместе мы исполнили вживую песню на стихи Роберта Рождественского „Начало“. Это было по-настоящему и от чистого сердца! Несколько тысяч жителей, собравшихся на площади, тепло приняли наше выступление и разделили этот особенный момент. Тула, спасибо за невероятный вечер! С Днём города!» — поделились впечатлениями артисты в своей группе после выступления.

День города-2025
Фотограф:
вчера, в 13:01 0
Событие
группа ViVA, День города

