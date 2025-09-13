  1. Моя Слобода
На Казанской набережной прошел гала-концерт фестиваля «Голос Победы»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле подвели итоги первого фестиваля-конкурса творчества участников СВО и их семей «Голос Победы».

В рамках празднования Дня Тульской области на Казанской набережной в региональной столице состоялся фестиваль-конкурс творчества участников Специальной Военной Операции и членов их семей «Голос Победы».

Фестиваль-конкурс проводился с 11 августа по 13 сентября в три этапа: отборочный, региональный и гала-концерт победителей фестиваля. Участники представляли работы по девяти номинациям:

  • «Мелодии доблести Героев» (вокальное творчество),
  • «Ритмы мужества» (хореография), 
  • «Огни сцены» (театральное искусство и художественное слово),
  • «Звуки жизни» (инструментальная музыка), 
  • «Слово о главном» (литературное творчество),
  • «Кинооператор» (видеотворчество), 
  • «Мастерская Победы» (Декоративно-прикладное и художественное творчество), 
  • «Связь поколений» (семейное творчество),
  • «Приз зрительских симпатий». 

13 сентября на Казанской набережной в Туле состоялся гала-концерт первого фестиваля-конкурса творчества участников СВО и их семей «Голос Победы». Гостей и участников мероприятия приветствовал губернатор Дмитрий Миляев. Он поздравил всех собравшихся с Днем города-героя Тулы и Тульской области.

_DZY1437.jpg

— Наши парни продолжают с оружием в руках выполнять сложнейшие боевые задачи в зоне специальной военной операции, сражаясь за будущее всей страны. В том числе, за нашу возможность собраться сегодня здесь, на Казанской набережной, в рамках празднования Дня города Тулы и Тульской области. Низкий поклон нашим бойцам, их родным и близким, а также людям, которые круглосуточно ждут ребят, поддерживают своим сердечным теплом, беспокоятся за них. Я убежден, что с такими защитниками, как наши ребята, Победа будет за нами! — отметил глава региона.

Напомним, с инициативой проведения фестиваля выступили семьи участников специальной военной операции на одной из встреч с губернатором. Дмитрий Миляев поддержал это предложение.

— Это доброе, хорошее начинание с точки зрения патриотизма, воспитания и творческой самореализации для участников СВО и их семей. Всем большое спасибо за то, что приняли участие в этом конкурсе, — отметил глава региона. 

В фестивале приняли участие почти 300 членов семей и самих участников СВО. Все участники Фестиваля награждены дипломами и поощрительными призами.

Сюжет: День города-2025
Фотограф:
вчера, в 12:44 0
