Дмитрий Миляев: «Фестиваль «Национальный квартал» демонстрирует единство народов»

13 сентября, в День города-героя Тулы и Тульской области, в арт-резиденции «ДКЖ» проходит фестиваль культур и традиций «Национальный квартал».

Представители национальных диаспор вместе с иностранными студентами из Международного клуба дружбы знакомили гостей фестиваля со своей культурой и раскрывали секреты блюд национальной кухни.

B программе фестиваля были национальные мастер-классы, гастрономическая кухня с дегустацией и рецептами приготовления, концертная программа творческих и семейных коллективов, национальные танцы, песни, интерактивные площадки с активностями и играми, выставка традиционных народных атрибутов и тематические фотозоны.

Одним из основных событий фестиваля стало гастрономическое путешествие. Традиционные блюда погрузили в мир вкусов и ароматов. Среди них еврейская выпечка с её неповторимым шармом и сладостью медового кугеля, пахлава, пропитанная мёдом и орехами, сочная долма и кутабы, полные пряных трав и мяса. Ну и какой национальный праздник без ароматного плова, приготовленного по старинным рецептам.

Среди мастер-классов — изготовление шаббатных свечей из вощины, секреты мехенди, браслеты из трикотажной пряжи и шпрухи — традиционная форма народного творчества немецкой культуры, представляющая собой короткие изречения, афоризмы или стихи, часто украшенные орнаментом.

Особое место на фестивале заняла площадка Международного клуба дружбы, работа которого направлена на культурное взаимодействие между молодёжью иностранных государств и России. Студенты Тульского государственного университета и Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого покажут выставку «Мир. Дружба. Тула» и проведут творческие мастер-классы.

Площадку фестиваля посетил губернатор Дмитрий Миляев. Он осмотрел локации, пообщался с представителями диаспор и продегустировал блюда национальных кухонь.

— Фестиваль демонстрирует единство народов, что сегодня особенно важно с учетом обстановки в мире, — подчеркнул глава региона.