  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев: «Фестиваль «Национальный квартал» демонстрирует единство народов» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев: «Фестиваль «Национальный квартал» демонстрирует единство народов»

Дмитрий Миляев: «Фестиваль «Национальный квартал» демонстрирует единство народов»

13 сентября, в День города-героя Тулы и Тульской области, в арт-резиденции «ДКЖ» проходит фестиваль культур и традиций «Национальный квартал».

Представители национальных диаспор вместе с иностранными студентами из Международного клуба дружбы знакомили гостей фестиваля со своей культурой и раскрывали секреты блюд национальной кухни.

B программе фестиваля были национальные мастер-классы, гастрономическая кухня с дегустацией и рецептами приготовления, концертная программа творческих и семейных коллективов, национальные танцы, песни, интерактивные площадки с активностями и играми, выставка традиционных народных атрибутов и тематические фотозоны. 

bhlmmyhoi67eiz2hojm5st4goaerxk3w.jpg

Одним из основных событий фестиваля стало гастрономическое путешествие. Традиционные блюда погрузили в мир вкусов и ароматов. Среди них еврейская выпечка с её неповторимым шармом и сладостью медового кугеля, пахлава, пропитанная мёдом и орехами, сочная долма и кутабы, полные пряных трав и мяса. Ну и какой национальный праздник без ароматного плова, приготовленного по старинным рецептам. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c2/45/7bbe-ec60-4f6f-b7c6-17ba45ee7bf9/1d7fd432-9801-4e31-bfd4-f767b2e68af5.jpg

Среди мастер-классов — изготовление шаббатных свечей из вощины, секреты мехенди, браслеты из трикотажной пряжи и шпрухи — традиционная форма народного творчества немецкой культуры, представляющая собой короткие изречения, афоризмы или стихи, часто украшенные орнаментом.

Особое место на фестивале заняла площадка Международного клуба дружбы, работа которого направлена на культурное взаимодействие между молодёжью иностранных государств и России. Студенты Тульского государственного университета и Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого покажут выставку «Мир. Дружба. Тула» и проведут творческие мастер-классы. 

g3q9ozdl5q6ugdlvls62umvr7lmepo8y.jpg

Площадку фестиваля посетил губернатор Дмитрий Миляев. Он осмотрел локации, пообщался с представителями диаспор и продегустировал блюда национальных кухонь. 

— Фестиваль демонстрирует единство народов, что сегодня особенно важно с учетом обстановки в мире, — подчеркнул глава региона.

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: День города-2025
Полумарафон «Оружейная столица» в Туле собрал 1700 участников: фоторепортаж
Спорт
Полумарафон «Оружейная столица» в Туле собрал 1700 участников: фоторепортаж
вчера, в 19:05, 10 4132 1
В Туле прошел фестиваль национальных игр
Культура
В Туле прошел фестиваль национальных игр
вчера, в 17:04, 5 1281 0
День города в Туле завершила вокальная группа ViVa: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
День города в Туле завершила вокальная группа ViVa: фоторепортаж
вчера, в 13:01, 9 6508 0
На Казанской набережной прошел гала-концерт фестиваля «Голос Победы»
Жизнь Тулы и области
На Казанской набережной прошел гала-концерт фестиваля «Голос Победы»
вчера, в 12:44, 0 1508 0

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
13 сентября, в 23:00 −6
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль Национальный квартал

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле сегодня будет без осадков
В Туле сегодня будет без осадков
«Театральный дворик — 2025» — это было очень ярко, шумно и весело!
«Театральный дворик — 2025» — это было очень ярко, шумно и весело!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.