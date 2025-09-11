  1. Моя Слобода
В «Ликёрке Лофт» торжественно откроют новый арт-объект «Шарман-чемодан»
Фото предоставлено организаторами.

В «Ликёрке Лофт» торжественно откроют новый арт-объект «Шарман-чемодан»

Приглашаются все желающие.

13 сентября в 13.00 в Туле на территории пространства «Ликёрка Лофт» состоится открытие нового арт-объекта «Шарман-чемодан». Концептуальный дизайн принадлежат Игорю Золотову, а в реализации проекта помогали тульские мастера Борис Глазков и Кирилл Климов.

По словам Золотова, это интерактивный арт-объект — тульская механическая забава. Представляет собой латунный чемодан с электромеханическими и оптическими элементами, связанными между собой. Название созвучно шарманке, да и сам чемодан немного напоминает ее внешне. У него есть ручка, которую нужно крутить, с одной стороны и подзорная труба — с другой. В эту трубу сразу хочется заглянуть и узнать, что же внутри, но там темнота и тишина. Весь фокус в том, что раскрыть секрет чемодана можно только вдвоем: один крутит ручку, второй смотрит в окуляр, и тогда механическая забава оживает.

В чемодане скрыт особый смысл — идея объединения людей; без взаимовыручки, без помощи ближнего не только содержимое чемодана не увидишь, но и по жизни непросто идти.

сегодня, в 18:00 0
