В яснополянском филиале расскажут о будуарных куклах

Фото предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

В филиале музея-усадьбы «Ясная Поляна» Углинская прочтет лекцию «Дамские спутницы 1920-х. Коллекция будуарных красавиц».

Будуарные куклы появились в начале XX века и быстро стали атрибутом роскошной жизни и своеобразным способом самовыражения. Их создавали не как игрушку для детей, а как модный аксессуар и украшение интерьера. Их второе название — кроватные куклы — ясно показывает, какое место они занимали в доме.

— Куклы изображали киноактрис, танцовщиц кабаре, персонажей театров, мечтательных женщин. Они были идеалом, воплощением мечты, напоминанием о том, к чему следует стремиться. Однако период их популярности был недолгим. Вскоре о них забыли. И только спустя сто лет они снова набирают популярность и хотят заявить о себе, — рассказывает Ирина Углинская.

Автор просветительского проекта BoudoirDolls.ru, Ирина Углинская, много лет собирает и реставрирует будуарных кукол. Антикварных красавиц из ее собрания можно увидеть в экспозициях многих музеев. Так, в этом году они были представлены на временной выставке Государственного Эрмитажа. На лекции в «Стиве» художница расскажет об истории и особенностях будуарных кукол и покажет некоторые экземпляры из своей коллекции.

12+

