Туляк пытался пройти в здание суда с ножом

Фото Артёма Жильцова и пресс-службы УФССП России по Тульской области

В Туле судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов пресек попытку проноса запрещенного предмета в здание суда. Мужчина пытался пронести нож в Советский районный суд.

Уточняется, что посетитель хотел попасть в канцелярию. На входе сотрудник регионального УФССП России предупредил гражданина об ответственности за нарушение правил поведения в суде, в том числе за пронос запрещённых предметов, угрожающих безопасности окружающих. В ответ визитер сообщил, что ничего подобного у него нет.

При досмотре в сумке посетителя был найден кухонный нож. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».