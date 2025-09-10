  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по промышленности
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по промышленности

Основной темой мероприятия стало развитие производства беспилотных систем.

В начале заседания глава комиссии, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, поблагодарил министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова за совместную конструктивную работу.

– Беспилотные системы сегодня – это не только новые решения для транспорта и логистики, но и важный элемент укрепления суверенитета страны в сфере высоких технологий. По оценкам экспертов, мировой рынок беспилотных авиационных систем будет расти двузначными темпами к 2030 году, – сказал Вячеслав Федорищев.

5g2izili1lkojasxra2y8ntdkgjtk8n3.jpg

Беспилотные авиационные системы включены в перечень высокотехнологичного оборудования с налоговыми льготами, в 19 регионах введены типовые регламенты полетов, созданы центры подготовки кадров, утверждены нормы летной годности и требования к оснащению дронов.

В 2024 году отечественные предприятия выпустили 16,4 тыс. гражданских дронов – втрое больше, чем годом ранее. В стране зарегистрировано более 134 тысяч аппаратов. 

На заседании рассмотрели вопросы, касающиеся развития и внедрения беспилотников в гражданский сектор, развития направления безэкипажной логистики и морских беспилотных систем, интеграции наземных и морских беспилотников в инфраструктуру и экономику. 

Дмитрий Миляев отметил, что к концу 2025 года в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в Тульской области планируется открыть научно-производственный центр. Он будет дислоцироваться на базе НПЦ БАС «ТулаДрон». Сейчас центр находится на этапе оснащения современным промышленным оборудованием. Уже 23 организации получили статус резидента НПЦ БАС «ТулаДрон». 

Одновременно с этим в Тульской области по поручению Президента Владимира Путина реализуется масштабный проект по созданию инновационного научно-технологического центра «Композитная долина». Началось строительство научно-исследовательского кластера (первых двух лабораторных корпусов) для разработки новых материалов.

– Кооперация резидентов НПЦ «ТулаДрон» и ИНТЦ «Композитная долина» создаст условия для организации на территории региона производств полного цикла по выпуску продукции БАС. Вместе с тем, считаю, что для полноценной производственной загрузки создаваемой в стране сети НПЦ со стороны Минпромторг РФ необходима детальная координация по формированию и распределению между НПЦ заказов на производство БАС, – сказал Дмитрий Миляев.

dym20jzbwxtlvgla6ppfn13b6jpqa3i6.jpg

Губернатор отметил, что Тульская область приняла активное участие в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2025». Она включает в себя создание полноценной технологической инфраструктуры для обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных систем в автономном режиме. Реализация проекта обеспечит возможности массового внедрения беспилотников в гражданские отрасли экономики.

– Очень важно обеспечить бесшовное применение дронов в разных регионах нашей страны. Для этого необходимы единые федеральные стандарты для создаваемых систем эксплуатации. Считаем необходимым провести работу по стандартизации технических решений и применяемых процедур для обеспечения безопасности и бесшовного применения беспилотников, – подчеркнул Дмитрий Миляев.

