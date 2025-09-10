Тульские волонтеры спасли умирающего зайчонка

Зайца обнаружили местные жители возле строящегося жилого комплекса при въезде в Тулу.
Оказалось, что животное замучили дети: три дня они играли с зайчонком. Малыша неправильно кормили коровьим молоком и капустой.
В приют к волонтерам животное поступило в понедельник в плачевном состоянии: заяц был истощен, обезвожен и ничего не ел.
Он весил всего 141 грамм, что критично для зайца в таком возрасте.
Первые сутки заяц плохо сосал молоко, выпивал мало, его живот раздувался, у него оставалась дискоординация в движениях.
Но сегодня крохе гораздо лучше, он даже начал потихонечку набирать вес.
Волонтеры просят помощи: им нужен кто-то неравнодушный, кто помог бы доставить зайчонка в московский приют «Дом зайца».
Ссылка для связи здесь.