Тульские волонтеры спасли умирающего зайчонка
Источник: паблик «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ»

Тульские волонтеры спасли умирающего зайчонка

Беднягу нашли при смерти с истощением и обезвоживанием.

Зайца обнаружили местные жители возле строящегося жилого комплекса при въезде в Тулу.

Оказалось, что животное замучили дети: три дня они играли с зайчонком. Малыша неправильно кормили коровьим молоком и капустой. 

заяц 1.jpeg

В приют к волонтерам животное поступило в понедельник в плачевном состоянии: заяц был истощен, обезвожен и ничего не ел.

Он весил всего 141 грамм, что критично для зайца в таком возрасте.

Первые сутки заяц плохо сосал молоко, выпивал мало, его живот раздувался, у него оставалась дискоординация в движениях. 

Но сегодня крохе гораздо лучше, он даже начал потихонечку набирать вес.

заяц 2.jpeg

Волонтеры просят помощи: им нужен кто-то неравнодушный, кто помог бы доставить зайчонка в московский приют «Дом зайца».

Ссылка для связи здесь.

Автор:
10 сентября, в 17:45 +10
