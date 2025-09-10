Тульские волонтеры спасли умирающего зайчонка

Источник: паблик «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ»

Зайца обнаружили местные жители возле строящегося жилого комплекса при въезде в Тулу.



Оказалось, что животное замучили дети: три дня они играли с зайчонком. Малыша неправильно кормили коровьим молоком и капустой.







В приют к волонтерам животное поступило в понедельник в плачевном состоянии: заяц был истощен, обезвожен и ничего не ел.

Он весил всего 141 грамм, что критично для зайца в таком возрасте.

Первые сутки заяц плохо сосал молоко, выпивал мало, его живот раздувался, у него оставалась дискоординация в движениях.



Но сегодня крохе гораздо лучше, он даже начал потихонечку набирать вес.







Волонтеры просят помощи: им нужен кто-то неравнодушный, кто помог бы доставить зайчонка в московский приют «Дом зайца».



Ссылка для связи здесь.