Почему прививка – это признак хорошего тона: тульские медики рассказали о вакцинации от гриппа
Фото Дмитрия Дзюбина.

Почему прививка – это признак хорошего тона: тульские медики рассказали о вакцинации от гриппа

В Тульской области стартовала осенняя прививочная кампания-2025.

Поддержать иммунитет и начать осень с заботы о себе. Такой совет дают медики, говоря о важности противогриппозной вакцинации. 

На сегодняшний день в Тульскую область поступило 279 130 доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для иммунизации взрослых и 99600 доз «Ультрикс Квадри» для — детей и беременных. В рамках нацкалендаря запланировано привить 709 590 чел. На сегодня привито более 82 000 человек

Прежде всего прививка от гриппа необходима детям с 6 месяцев и школьникам, студентам, работникам больниц, школ, транспортной отрасли, социальной и коммунальной сфер.

Одними из первых прошли вакцинацию сотрудники учреждений социальной сферы, которые традиционно много контактируют с людьми: МФЦ «Мой семейный центр» и центра поддержки участников СВО и членов их семей «Герой 71».

Как и в поликлинике, сначала прием у врача: измерение температуры, уточнение о наличие или отсутствии аллергических реакций, хронических заболеваний и прочее. Если нет противопоказаний, человека отправляют на прививку. 

Юлия Машкова, главный специалист МФЦ:

Юлия Машкова

Я третий год работаю в МФЦ «Мой семейный центр» и каждый год прививаюсь от гриппа. Нет, это не обязанность, но каждый из нас понимает, что впереди сезон простуд, а здоровье нужно беречь.

_ZYB0022.jpg

— Мы консультируем семьи с детьми, поэтому для нас важно защитить не только себя, но и посетителей центра. Все сотрудники «Моего семейного центра» ежегодно вакцинируются от гриппа. Это важный и постоянный элемент нашей работы, — отмечает руководитель центра Эвелина Шубинская.

Почему именно сейчас лучше всего вакцинироваться и почему не стоит отказываться от этого, рассказала Валерия Грузнова, терапевт поликлиники № 3 Горбольницы № 7.

_ZYB0052.jpg

— Мы рекомендуем пациентам вакцинироваться с середины августа до середины ноября, чтобы дать время организму подготовиться и сформировать иммунитет к началу эпидсезона.

Вакцина в первую очередь позволяет защититься от различных штаммов вируса гриппа. исключить возможные осложнения и летальный исход от гриппа. Во-вторых, сделать прививку — это значит позаботиться о близких. Особенно тех, кто в силу медицинских показаний не могут сами пройти вакцинацию. Дело в том, что люди с серьезными хроническими заболевания, подвергнутые инфицированию, рискуют столкнуться с серьезными осложнениями. 

Таким образом создается массовый иммунитет, и вирус не имеет возможности широко распространяться.

_ZYB0012.jpg

Кстати, каждый год вакцины пересматривают и актуализируют — с учетом модификации штаммов вирусов. 

— В основе вакцины — инактивированные вирусы гриппа A, B, C. От вакцины нельзя заболеть, но можно выработать иммунитет. Вполне нормально, если после прививки повышается температура, возникает слабость, а место укола краснеет или чешется. Это нормально: процесс запущен - иммунитет начинает работать. На выработку устойчивого иммунитета потребуется примерно 2 недели. 

Детям также рекомендуется проходить вакцинацию.

Согласно данным ВОЗ, именно дошкольники и школьники чаще болеют гриппом: 30% от общего числа детей.

_ZYB0067.jpg

Анна Лунина, участковый педиатр:

Анна Лунина

Грипп тянет за собой ряд осложнений: отит, бронхит, тонзиллит, которые в дальнейшем могут перейти в хроническую патологию. Чтобы это профилактировать, мы приглашаем всех на вакцинацию.

_ZYB0109.jpg

Многодетная мама Наталья Васильева обязательно проходит вакцинацию сама и прививает детей:

Наталья Васильева

Мы посещаем и детский сад, и школу. Поэтому, чтобы снизить риск заболеваний и осложнений, прививаемся. Это позволяет формировать групповой иммунитет внутри семьи: потому что, если одному сделают прививку, а другому нет — мы все равно все вместе заболеем. А этого не хочется! 

Прививку можно сделать в любой поликлинике, а также по выходным — в медицинских комплексах возле ТЦ «Макси» в Туле и ТРЦ «Первый» в Новомосковске.

Записаться на прививку можно в регистратуре поликлиники, на сайте Госуслуг и портале Доктор71 (запись к терапевту или педиатру).

сегодня, в 17:25 −3
