Ко Дню города тульские тяжелоатлеты получили современный зал для занятий
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ко Дню города тульские тяжелоатлеты получили современный зал для занятий

В микрорайоне Зеленстрой открыли новое отделение спортивной школы олимпийского резерва «Восток».

Современный зал для занятий тяжелой атлетикой появился на ул. Генерала Маргелова, 11. Сегодня, 10 сентября, объект после капитального ремонта осмотрел глава администрации Илья Беспалов. Он подчеркнул, что открытие нового отделения спортшколы «Восток» создало необходимые условия для развития тяжелой атлетики и подготовки спортсменов. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (15).jpg

Напомним, ремонт неиспользуемого здания стартовал в конце прошлого года. Помещение переоборудовали из бывшей аккумуляторной. От прежнего здания остались только стены — внутренние помещения адаптировали под потребности спортсменов. Проведена перепланировка, смонтированы системы водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции, отремонтированы кровля и фасад.

Илья Беспалов

— Тульский спорт получил подарок ко Дню города — новый современный зал для занятий тяжелой атлетикой. Он отремонтирован за счет средств городского бюджета. Этот объект — важная часть развития спортивной инфраструктуры областной столицы. Его открытие создало необходимые условия для развития тяжелой атлетики и подготовки спортсменов. Каждое новое или обновленное спортивное помещение — это дополнительные возможности для наших детей. Тяжелая атлетика, как и любой другой вид спорта, не только укрепляет здоровье, но и воспитывает характер, дисциплину, целеустремленность. Мы рассматриваем открытие этого зала как новый шаг в реализации государственной политики по созданию доступных условий для занятий спортом. Это не просто наш приоритет — это прямая инвестиция в здоровье, воспитание и будущее нашей молодежи.

Глава администрации пообщался со спортсменами. В планах администрации и дальше переоборудовать помещения, приближенные к жилым кварталам, чтобы дети с раннего возраста занимались спортом. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (5).jpg

В новом зале тяжёлой атлетики на ул. Генерала Маргелова будут проводиться занятия для пяти групп разных возрастных категорий. Планируется набор в группу этапа начальной подготовки.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (12).jpg

В завершении мероприятия Илья Беспалов дал ряд поручений по благоустройству территории. Особое внимание глава администрации поручил уделить организации парковки. 

сегодня, в 17:10 +1
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
Прочее
зал тяжелой атлетики
 

