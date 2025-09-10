Синоптик рассказал, когда выпадет первый снег

Фото Алексея Пирязева.

И какая погода ожидает нас в ближайшие месяцы.

Погода в Центральной России начнет портиться на следующей неделе. Настоящая осень с холодными обложными дождями и сентябрьскими температурами придет в последней декаде сентября.

Октябрь прогнозируется теплее климатической нормы на два градуса, при этом осадков выпадет в пределах нормы. Об этом в интервью телеканалу «Мир24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, среднесуточная температура снизится до +8 градусов уже в первой декаде месяца.

Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября. Затем среднесуточные значения опустятся ниже нуля, выпадет снег. К концу месяца начнет формироваться устойчивый снежный покров.

По словам Тишковца, декабрь придет точно по календарю. Дефицита снега и сугробов не ожидается.