Замглавы администрации о работах на Масловско-Песоченском водозаборе: Плановых отключений больше не планируется

Фото Дмитрия Дзюбина.

9 сентября заместитель главы администрации Валерий Дорожкин в прямом эфире в группе ВКонтакте ответил на вопросы горожан. Одна из тем касалась отключений воды в южной части Тулы.

— Когда уже завершатся работы на Масловско-Песоченском водозаборе? — спросила тулячка.

Напомним, что сегодня как раз специалисты водоканала проводят очередные работы. В связи с чем три района Тулы остались без воды до конца суток.

— Понимаю и прошу прощения у южной части города. Действительно, в этом году несколько таких плановых отключений при подготовке к осенне-зимнему периоду именно Масловско-Песоченского водозабора. Понимаю все неудобства, но это сделано для того, чтобы избежать аварийных ситуаций в отопительный сезон. Одна из остановок была для подключения более 1,5 км новой ветки.

Жителей прошу потерпеть. Сегодня последнее отключение Масловско-Песоченского водозабора, более не планируется, — заверил Валерий Дорожкин.