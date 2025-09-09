  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле введут временные ограничения по продаже алкоголя - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле введут временные ограничения по продаже алкоголя

В Туле введут временные ограничения по продаже алкоголя

Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню города, и будет действовать 13 сентября.

13 сентября на площади Ленина, Крестовоздвиженской площади, улице Металлистов и Казанской набережной, а также территориях Кремлевского сквера, Платоновского парка и кластера «Октава» с 12.00 до 22.00 пройдут мероприятия, посвященные Дню города Тулы.

На территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Для удобства покупателей хозяйствующим субъектам рекомендуется заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона, информацию об ограничении продажи алкоголя во время проведения мероприятия с 12.00 до 22.00.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:55 −3
Другие статьи по темам
Событие
запрет продажи алкоголяДень города
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области пропала 61-летняя Светлана Кучеренко
В Тульской области пропала 61-летняя Светлана Кучеренко
В Белоусовском парке Тулы ожидается нашествие испанских слизней
В Белоусовском парке Тулы ожидается нашествие испанских слизней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.