В Туле введут временные ограничения по продаже алкоголя

Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню города, и будет действовать 13 сентября.

13 сентября на площади Ленина, Крестовоздвиженской площади, улице Металлистов и Казанской набережной, а также территориях Кремлевского сквера, Платоновского парка и кластера «Октава» с 12.00 до 22.00 пройдут мероприятия, посвященные Дню города Тулы.

На территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Для удобства покупателей хозяйствующим субъектам рекомендуется заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона, информацию об ограничении продажи алкоголя во время проведения мероприятия с 12.00 до 22.00.