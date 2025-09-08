В Белоусовском парке Тулы ожидается нашествие испанских слизней

Фото Алексея Евсюнина.

Кладки яиц этих моллюсков можно найти под корягами и ветками, а также во влажной листве.

Мягкие зимы последних лет способствуют успешной перезимовке испанских слизней, «прибывших» в наши широты с заграничным посадочным материалом. В природе слизни быстро размножаются, а затем активно портят жизнь и урожай российским дачникам и огородникам.

По словам методиста Тульского областного экзотариума Алексея Евсюнина, естественных врагов в наших краях у испанских слизней нет и плодятся они бесконтрольно: число может доходить до 50 на 1 кв. м площади.

— Тепла в этом году достаточно, да и с влагой все хорошо. Плодовитость у слизней отменная, — отмечает специалист. — Кладка слизней содержит в среднем 68 яиц, но в ней может быть и более сотни яиц. Период яйцекладки может длиться до октября.

В Центральном парке Тулы Алексей Евсюнин убедился в масштабах размножения «заграничных гостей». Им были обнаружены яйца слизней — кладки располагаются в углублениях, под ветками и корягами, во влажной листве. По словам эксперта, масштаб потомства, которое вскоре вылупится из этих яиц, сложно даже представить.