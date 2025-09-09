  1. Моя Слобода
В Тульской области пропала 61-летняя Светлана Кучеренко

В Тульской области пропала 61-летняя Светлана Кучеренко

Ее местонахождение неизвестно с 8 сентября.

Светлана Николаевна Кучеренко пропала в деревне Панькино, сельское поселение Малаховское Заокского района Тульской области. 

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. 

Была одета в спортивную кофту, черно-белое платье, черные кроссовки, платок. 

VVr-oHbfMfE-sbLn9Oe6ge1YGbxBWda6PsDD9CQLEj473ONjvJ0FBa4974yt5gEL9-DKU16NVy_mU-fx2RfRBTuK.jpg

Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит сообщать любую информацию по тел.: 8 800 700-54-52 или 112. Инфорги: Добрая фея Анастасия 8 910 701-97-43, Белка Юлия 8 965 533-33-99.

сегодня, в 10:04 +1
