В Тульской области пропала 61-летняя Светлана Кучеренко

Светлана Николаевна Кучеренко пропала в деревне Панькино, сельское поселение Малаховское Заокского района Тульской области.
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Была одета в спортивную кофту, черно-белое платье, черные кроссовки, платок.
Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит сообщать любую информацию по тел.: 8 800 700-54-52 или 112. Инфорги: Добрая фея Анастасия 8 910 701-97-43, Белка Юлия 8 965 533-33-99.