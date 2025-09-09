  1. Моя Слобода
Погода в Туле 10 сентября: до +23 и без осадков
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики обещают умеренный восточный ветер.

В среду в регионе сохранится небольшая облачность. Осадков не предвидится. Ветер восточной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 7-12 градусов тепла, днём — от +18 до +23. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

Фотограф:
сегодня, в 07:00 +3
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула

