Погода в Туле 10 сентября: до +23 и без осадков

В среду в регионе сохранится небольшая облачность. Осадков не предвидится. Ветер восточной четверти, до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью — 7-12 градусов тепла, днём — от +18 до +23. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.
Синоптики обещают умеренный восточный ветер.
