В Тульской области планируют производить деревянную тару

Во вторник, 9 сентября, в рамках «Инвестиционного часа» губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с заместителем генерального директора завода «Янтарная прядь» Константином Гарелиным.
Предприятие, основанное в 2006 году, выпускает деревянные напольные покрытия, столярные изделия, пиломатериалы и деревянную тару. Завод оснащен современными станками для деревообработки, станками с ЧПУ, автоматизированными линиями, колористической лабораторией и т. д.
«Янтарная прядь» планирует развивать в регионе производство деревянной тары и наладить кооперацию с другими предприятиями Тульской области.