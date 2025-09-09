  1. Моя Слобода
В Тульской области планируют производить деревянную тару
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области планируют производить деревянную тару

Новый завод будет сотрудничать с другими предприятиями региона.

Во вторник, 9 сентября, в рамках «Инвестиционного часа» губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с заместителем генерального директора завода «Янтарная прядь» Константином Гарелиным.

Предприятие, основанное в 2006 году, выпускает деревянные напольные покрытия, столярные изделия, пиломатериалы и деревянную тару. Завод оснащен современными станками для деревообработки, станками с ЧПУ, автоматизированными линиями, колористической лабораторией и т. д.

«Янтарная прядь» планирует развивать в регионе производство деревянной тары и наладить кооперацию с другими предприятиями Тульской области.

вчера, в 22:44 0
Другие статьи по темам
Событие
инвестиционный часрабочая встречаинвестициигубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область

