В Тульской области планируют производить деревянную тару

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Новый завод будет сотрудничать с другими предприятиями региона.

Во вторник, 9 сентября, в рамках «Инвестиционного часа» губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с заместителем генерального директора завода «Янтарная прядь» Константином Гарелиным.

Предприятие, основанное в 2006 году, выпускает деревянные напольные покрытия, столярные изделия, пиломатериалы и деревянную тару. Завод оснащен современными станками для деревообработки, станками с ЧПУ, автоматизированными линиями, колористической лабораторией и т. д.

«Янтарная прядь» планирует развивать в регионе производство деревянной тары и наладить кооперацию с другими предприятиями Тульской области.