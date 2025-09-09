  1. Моя Слобода
Популяризатор науки Алексей Пахневич расскажет тулякам о минералах
Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

Популяризатор науки Алексей Пахневич расскажет тулякам о минералах

Авторская лекция учёного состоится в областном краеведческом музее.

На мероприятии, которое пройдёт 13 сентября, речь пойдет о главном строительном материале природы — минералах. Они есть не только в недрах земли, но и в основе скелетов животных и человека.

На лекции «Минералы в жизни животных» участники выяснят, из какого «камня» построен наш организм и скелеты других существ, почему палеонтологи находят окаменелости возрастом в миллионы лет и как минералы помогают ученым читать летопись жизни на планете.

Автор лекции — ученый-палеонтолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Алексей Пахневич.

Вход на лекцию бесплатный, но количество мест ограничено, нужна предварительная запись по телефону: 8 (4872) 30-79-75. Начало в 13.00. Возрастное ограничение: 12+.

сегодня, в 08:00 +1
