Развратному абьюзеру из Узловой грозит до 8 лет колонии

Дело рассматривает районный суд.

В Узловой 37-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью и развратных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

По информации Myslo, обвиняемый поругался с сожительницей и избил её с помощью предмета, используемого в качестве оружия. Кроме этого, мужчина совершил развратные действия в отношении двух школьниц: трогал девочек в интимных местах.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. 

сегодня, в 15:00 0
