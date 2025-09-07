«ТЗМС» начал с победы новый сезон в Высшей лиге

фото: МФК ТЗМС

Тульский «ТЗМС» ударно начал новый сезон в Высшей лиге чемпионата России по футзалу.

В матче первого тура «заводчанам» противостоял опытный коллектив КПРФ-2 из Москвы. Матч на выезде завершился уверенной победой туляков со счётом 4:2. Забитыми мячами у «ТЗМС» отметились Бока, Александр Коробейников, Арсер Багиров и Никита Хромых.

— Из Тулы приехал целый автобус болельщиков, нас поддерживало человек 50-60 — им огромное спасибо. И, конечно, хотел бы поблагодарить ребят, которые вышли с хорошим настроем. Не могу сказать сейчас, что они показали потрясающую игру, её нужно посмотреть, проанализировать. Но ребята могут лучше, потому что я это уже видел, — прокомментировал успешный старт сезона главный тренер туляков Максим Горбунов.

