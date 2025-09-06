В Тульской области появятся 29 новых точек Wi-Fi до конца сентября

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Они появятся в Туле, Алексине, Веневе, Новомосковске, Суворове и Щекине.

В Тульской области до конца сентября появятся 29 новых точек Wi-Fi. Их установят в Туле, Алексине, Веневе, Новомосковске, Суворове и Щекине – это общественные пространства, социальные объекты и остановки. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

На портале «Открытый регион 71» доступна карта с 953 действующими точками Wi-Fi — оснащены еще 12 остановок общественного транспорта на проспекте Ленина в Туле.

Напомним, Минцифры РФ запустило новый пилотный проект: даже при ограничениях мобильного интернета жители смогут пользоваться важными и полезными сайтами и приложениями.