В Тульской области появятся 29 новых точек Wi-Fi до конца сентября
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Они появятся в Туле, Алексине, Веневе, Новомосковске, Суворове и Щекине.

В Тульской области до конца сентября появятся 29 новых точек Wi-Fi. Их установят в Туле, Алексине, Веневе, Новомосковске, Суворове и Щекине – это общественные пространства, социальные объекты и остановки. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале. 

На портале «Открытый регион 71» доступна карта с 953 действующими точками Wi-Fi — оснащены еще 12 остановок общественного транспорта на проспекте Ленина в Туле. 

Напомним, Минцифры РФ запустило новый пилотный проект: даже при ограничениях мобильного интернета жители смогут пользоваться важными и полезными сайтами и приложениями. 

6 сентября, в 19:22 0
Место
Тульская область
Прочее
Wi-Fiточки доступаДмитрий Миляев

