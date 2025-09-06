В Тульской области прививки от гриппа сделали уже около 50 тысяч жителей

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области прививку от гриппа сделали около 50 тысяч жителей, из них более 10 тысяч – дети. Вакцинация взрослых проводится отечественными вакцинами «Флю-М» и «Совигрипп», детей – «Ультрикс Квадри».

Сегодня, 6 сентября, министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин проверил ход вакцинации в передвижном комплексе возле ТРЦ «Макси». Он пообщался с медработниками и жителями, проверил условия хранения вакцины.

Взрослые могут сделать прививку в поликлинике по месту жительства. По выходным – в мобильном пункте возле ТЦ «Макси» в Туле и в ТЦ «Первый» в Новомосковске.

«Вакцинация – это самый эффективный способ защитить себя от гриппа и его опасных осложнений. Особенно важно привиться детям, жителям с хроническими заболеваниями, людям старше 60 лет, работникам медицины, образования, транспорта, коммунальной сферы и тем, у кого в семье есть дети и пожилые люди», – отметил министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

Перед вакцинацией жителей осматривают специалисты. Мобильный пункт возле ТЦ «Макси» в Туле будет работать по выходным до 30 ноября включительно.