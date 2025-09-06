Тульская область в 2026 году начнет сортировать все твердые коммунальные отходы

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Президент России Владимир Путин поставил цель к 2030 году достичь 100-процентной сортировки твердых коммунальных отходов. Тульская область уже опережает план, рассказал глава региона Дмитрий Миляев.

В рамках проекта «Экономика замкнутого цикла» в Тульской области построили три современных комплекса по обращению с отходами. Первый открыли в Дубенском районе, второй — в Туле. Завершено строительство третьего объекта — в Узловском районе.

По словам губернатора, это позволит досрочно, уже в 2026 году, выполнить поставленную главой государства задачу сортировать все твердые коммунальные отходы.

«Регулярно осуществляем мониторинг работы полигонов. Ведем работу и с главами администраций муниципалитетов по обустройству и текущему содержанию контейнерных площадок», — отметил Миляев.