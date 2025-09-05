  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк Алексей Воробьев написал книгу в стихах «Письмо в прошлое» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк Алексей Воробьев написал книгу в стихах «Письмо в прошлое»
Кадр из видео.

Туляк Алексей Воробьев написал книгу в стихах «Письмо в прошлое»

Он отметил, что это самая важная работа в его жизни.

Уроженец Тулы актер и певец Алексей Воробьев выпустил книгу-роман в стихах «Письмо прошлое». Об этом он рассказал на своей странице в одной из соцсетей.

— На данный момент это самая важная работа в моей жизни. Я надеюсь, вам понравится. Я в любом случае буду ждать ваших отзывов, мыслей, мнений. Я надеюсь, что душа, которую я упрятал в этой книге, будет понята. В этой книге я делюсь своими мыслями, переживаниями, рассуждениями, чем-то, что произошло в моей жизни, что могло бы произойти. Читайте, вдохновляйтесь, — рассказал Воробьев.

Планируется, что книга поступит в продажу 6 сентября.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
6 сентября, в 12:38 −5
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Воробьев
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская область в 2026 году начнет сортировать все твердые коммунальные отходы
Тульская область в 2026 году начнет сортировать все твердые коммунальные отходы
В Липках сняли мистический триллер-сериал
В Липках сняли мистический триллер-сериал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.