Туляк Алексей Воробьев написал книгу в стихах «Письмо в прошлое»

Кадр из видео.

Он отметил, что это самая важная работа в его жизни.

Уроженец Тулы актер и певец Алексей Воробьев выпустил книгу-роман в стихах «Письмо прошлое». Об этом он рассказал на своей странице в одной из соцсетей.

— На данный момент это самая важная работа в моей жизни. Я надеюсь, вам понравится. Я в любом случае буду ждать ваших отзывов, мыслей, мнений. Я надеюсь, что душа, которую я упрятал в этой книге, будет понята. В этой книге я делюсь своими мыслями, переживаниями, рассуждениями, чем-то, что произошло в моей жизни, что могло бы произойти. Читайте, вдохновляйтесь, — рассказал Воробьев.

Планируется, что книга поступит в продажу 6 сентября.