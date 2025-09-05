  1. Моя Слобода
В Липках сняли мистический триллер-сериал
Фото Кинокомиссии Тульской области.

В Липках сняли мистический триллер-сериал

По сюжету, над всеми жителями бывшего шахтерского поселка нависло проклятие.

В Липках Киреевского района прошли съемки российского мистического триллера-сериала под рабочим названием «Террикон». Проект состоит из двенадцати серий и повествует о таинственных событиях, происходящих в маленьком шахтёрском поселке. Об этом сообщает Кинокомиссия Тульской области.

Режиссером выступил Мурад Алиев, известный зрителю своими работами над сериалами телеканала ТВ-3 («Лиса», «Зов Русалки»).

В главных ролях: Кирилл Гребенщиков, Валерия Фёдорович и Юлия Волкова. Также роли в проекте исполнили Илья Оболонков, Карен Мкртчян, Сергей Батаев, Артём Жигулин, Руслан Чагилов и другие.

Сюжет:

Платон вместе с сыном Никитой приезжает в бывший шахтёрский посёлок. Мужчина едва успевает обжиться на новом месте, как сын пропадает после вечеринки с местными подростками. Ещё одного участника той встречи обнаруживают мёртвым прямо у себя дома… Платон полон решимости отыскать сына, несмотря на сопротивление местных жителей. Помимо прочего, герой становится свидетелем загадочных сборищ, пока ещё не догадываясь, что рядом с поселком расположена временная аномалия, связанная с древней тайной заброшенных шахт. Ради спасения ребёнка Платону предстоит разгадать секрет древнего проклятия местности, нависшего над всеми жителями посёлка.

Премьера сериала состоится на телеканале ТВ-3.

6 сентября, в 11:00 +2
